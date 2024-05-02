86-річний чоловік одружився зі своїм першим коханням через 60 років після розставання

Возз'єднатися та відновити романтичні стосунки закоханим вдалося лише після смерті їхніх попередніх партнерів.

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86-річний Чжоу Гілінь узаконив свої стосунки з 81-річною Ян Сюгуй, яка була його першим коханням. З моменту останньої зустрічі пари минуло 60 років, пише видання South China Morning Post.

Історія Чжоу та Ян розпочалась ще у студентських роках, коли вони разом навчалися у престижному Пекінському університеті. Попри глибокий емоційний зв'язок, що виник між молодими людьми, їхні життєві шляхи розійшлися. Упродовж наступних десятиліть вони створили власні сім'ї, проте зберегли пам'ять про юнацьку любов.

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Возз'єднатися та відновити романтичні стосунки закоханим вдалося лише після смерті їхніх попередніх партнерів. Відтоді пара вирішила не розлучатися й провести решту життя разом.

На їхній весільній церемонії прозвучали вірші, що символізували довгоочікувану зустріч після тривалої розлуки. Під час святкування 81-річна наречена радісно танцювала, співала та грала на барабанах.

За словами друга сім’ї Чена, банкет відбувся у вузькому колі найближчих родичів та друзів — лише три столики для гостей, що вважається дуже скромним весіллям за китайськими мірками.

Історія Чжоу Гілінь та Ян Сюгуй стала широко обговорюваною в інтернеті. Користувачі мережі пишуть, що це яскравий приклад справжнього кохання та доказ того, що мрії можуть збуватися навіть у поважному віці, достатньо лише докласти зусиль.

Нагадаємо, що 73-річна пенсіонерка Крістін Гайко з Великої Британії розповіла про свої романтичні стосунки із 39-річним тунісцем Хамзою Дріді, який молодший за неї на 34 роки.

Крім того, колумбійська акторка Аліна Лосано, відома своїми ролями у багатьох популярних мильних операх та серіалах, здивувала шанувальників неочікуваною новиною — у 55 років вона завагітніла від свого 24-річного чоловіка Джима Веласкеса.