Модель OnlyFans, облизавшая сиденье унитаза в самолете, оскандалилась новой выходкой (видео)

Ава Луиза утверждает, что хотела похвастаться своими "активами". Она не считает себя виноватой во временном закрытии портала Нью-Йорк-Дублин

Related video

25-летняя модель OnlyFans Ава Луиза, у которой более 420 тысяч подписчиков в Instagram, продемонстрировала свою грудь перед прямой трансляцией художественной выставки, транслируемой местным жителям Ирландии через портал Нью-Йорк-Дублин и призванной прославить культурный обмен между этими двумя городами. Это привело к тому, что организаторы отключили проект. После этого девушку засыпали оскорблениями и угрозами, в том числе и смертью, пишет The New York Post.

По данным городского совета Дублина, портал был создан как способ объединения людей с помощью технологий, но его пришлось закрыть "из-за неподобающего поведения".

В свою очередь Ала Луиза, которая называет себя "отбросом из Нью-Джерси", объяснила, что она "просто хотела показать ирландцам свой "домашний картофель", выставив свои активы на всеобщее обозрение.

На видео, которое гуляло в сети, видно, что она подходит к порталу со стороны Нью-Йорка, рядом со зданием Флэтайрон. На другой стороне – люди на Норт-Эрл-стрит и О'Коннелл-стрит в Дублине. Ава была одета в повседневный ансамбль из черных леггинсов и маленького белого топа, который она с энтузиазмом подняла, крича "ура".

Безобидная, с точки зрения модели шутка, привела к серьезным последствиям.

Ава Луиза теперь утверэждает, что не виновата в закрытия портала

"Люди вокруг портала в то время отреагировали великолепно, радовались и смеялись. Теперь люди не слишком счастливы. Я получаю тысячи угроз смертью. Я просто хотела, чтобы моя грудь была интернациональной!" Честно говоря, сиськи безобидны. Быть топлес в Нью-Йорке законно, и закрытие проекта не было полностью моей ответственностью. Я уверена, что мир заметил, что другие люди на портале демонстрировали более отвратительные вещи. Плюс, Илон Маск ответил на твит по этому поводу — теперь он увидел мои сиськи!" – заявила она.

Ранее Ава Луиза уже успела оскандалиться провокационными выходками. Еще в 2019 году она утверждала, что нужно быть "худой легендой" и о том, что слава — самая важная вещь в мире.

"Тощая легенда — это тот, кто горячий и худой. Например, когда ты худая и красивая, ты получаешь в жизни гораздо больше. Как будто я была уродливой, и я была горячей, и каждый раз я выбираю быть горячей", – заявила Ава. Девушка признавалась, что ела таблетки для похудения, потому что предпочла бы умереть молодой и красивой, чем состариться.

Луизу таки заметили, когда она поделилась в TikTok видео, на котором облизывает сиденье унитаза в самолете во время разгула пандемии коронавируса.

Ава Луиза облизала сидение унитаза, чем скандально прославилась в соцсетях

Ранее Фокус писал, что 94-летняя блогерша показала свод правил для своих похорон.