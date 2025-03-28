Первобытный инстинкт или миф: ученые выяснили, почему мужчины любят женскую грудь (фото)

Любому гетеросексуальному мужчине нравится женская грудь, но причины этой симпатии вызывают споры. Часть экспертов уверены, что это увлечение — всего лишь влияние западной культуры.

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Симпатия к женской груди часто становилась предметом споров о том, является ли это продуктом социализации или биологических инстинктов. Специалисты провели эксперимент с мужчинами из племени дани в Западной Новой Гвинее, ведь именно там долгое время женщины ходили топлесс.

В племени дани женщины долгое время ходили топлесс

Cитуация изменилась с приходом западного влияния, современные уклады племени изменились. Исследователи говорили с 40 пожилыми мужчинами из племени, которые постоянно видели женщин с обнаженной грудью. Также было выбрано 40 молодых мужчин, воспитанных в современную эпоху.

Интересно, что результаты опросов не выявили абсолютно никакой разницы. Две группы мужчин не различались по частоте прикосновений к груди во время полового акта или по степени сексуального возбуждения, которое они испытывали при виде обнаженной женской груди, следует из опыта.

Профессор психологии в Ноттингемском университете в Малайзии Cтив Стюарт-Уильямс часто слышал, как люди утверждают, что симпатии мужчин к женской груди — всего лишь изобретение западной цифилизации. В других культурах грудь не имеет столь большой важности.

"Могла ли западная цивилизация случайно создать мужскую одержимость женскими локтями или ноздрями? Я нахожу новое исследование убедительным. Это выглядит как победа здравого смысла над эксцентричной академической теорией", — заметил специалист.

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