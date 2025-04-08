Тысячелетний лайфхак: археологи нашли древнейшие в мире доказательства использования наголовных ремней

Тысячи лет назад женщины в северо-восточной Африке использовали практичный и надежный способ транспортировки грузов и детей — носили их на голове с помощью ремней. Недавно обнаруженные в Судане останки показали, что эта практика существовала уже в бронзовом веке, что является древнейшим известным доказательством такого способа переноски груза на голове.

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Об этом пишет Live Science.

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Эти выводы сделаны на основе анализа 30 человек — 14 женщин и 16 мужчин — похороненных на кладбище в Абу-Фатиме на территории, некогда бывшей королевством Куш. Одна женщина, которой на момент смерти было около 50 лет, имела наиболее выразительные скелетные изменения, связанные с использованием ремешков.

Джаред Карбальо-Перес, биоархеолог из Автономного университета Барселоны, назвал это "первым четким доказательством" использования такой технологии женщинами в бронзовом веке.

Абу-Фатима, расположенная примерно в 10 километрах к северу от Кермы, древней столицы кушитов, предоставила уникальную возможность изучить повседневную жизнь в этот период. Сама столица была важным городским центром, где находились ритуальные сооружения, складские помещения и разнообразные предприятия.

Исследовательская группа, в которую входили Карбальо-Перес и соавтор Сара Шрейдер из Лейденского университета, заметила, что женские скелеты из этого места демонстрируют больший износ в области головы и шеи, чем мужские, что, вероятно, вызвано постоянным использованием ремней для головы в течение длительного времени.

Эти признаки напряжения, особенно в шейных позвонках и черепе, свидетельствуют о том, что ремни использовались для переноса нагрузки со спины на лоб.

Хотя технология может показаться простой, использование ремней продолжается в некоторых сельских районах Африки, Азии и Латинской Америки и сегодня Фото: The Canadian Encyclopedia & Visual Photos

В поддержку своей интерпретации команда также изучила египетские произведения искусства той же эпохи, на которых изображены нубийские женщины с похожими методами ношения. Сцены из фиванских гробниц времен 18-й династии изображают женщин, использующих налобные ремни для переноски детей и корзин, что согласуется с находками археологов.

Среди останков одна женщина выделялась не только признаками использования ремней, но и роскошными предметами, похороненными вместе с ней, в частности кожаной подушкой и веером из страусиных перьев. Ее точная роль в обществе остается невыясненной, а изотопный анализ показывает, что она могла происходить с севера. Ее случай намекает на то, что даже высокопоставленные лица были привлечены к физически сложным задачам.

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Хотя технология может показаться простой, использование ремней продолжается в некоторых сельских районах Африки, Азии и Латинской Америки и сегодня. Преемственность этого метода свидетельствует о его эффективности и глубоких корнях в истории человечества. Понимание того, как жили эти женщины, дает редкий взгляд на повседневный труд и социальные структуры древней Нубии.

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