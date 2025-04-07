Дом жизни Рамзеса II: ученые раскрыли секреты образования Древнего Египта (фото)

Во время исследований в Рамессеуме на западном берегу Луксора археологи раскрыли новые подробности о древнеегипетском обществе. Открытия, сделанные в большом погребальном храме, раскрывают не только его религиозную функцию, но и центральную роль в образовании, экономике и управлении во времена правления Рамзеса II.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Рамессеум, большой храмовый комплекс, построили для фараона Рамзеса II. Совместная египетско-французская археологическая команда подтвердила существование "Дома жизни" внутри храма — центра обучения, который ранее был лишь теорией среди египтологов.

Среди находок — детские рисунки, фрагменты развивающих игрушек и инструменты, которые использовались в древнем обучении. По словам руководителей миссии, эти доказательства свидетельствуют о том, что Рамессеум служил как религиозным памятником, так и учебным заведением.

Среди находок — детские рисунки, фрагменты развивающих игрушек и инструменты, которые использовались в древнем обучении. Фото: Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

Дальнейшие раскопки обнаружили хозяйственные постройки, свидетельствующие о том, что храм функционировал как самодостаточный центр. Ученые обнаружили кладовые и подвалы, в которых когда-то хранили оливковое масло, мед и вино. Наличие мастерской по изготовлению текстиля и камнеобработки, а также полностью оборудованные кухни и пекарни указывают на то, что комплекс поддерживал как персонал храма, так и более широкую местную общину.

Кроме того, недавно обнаруженные административные помещения свидетельствуют об организованной системе надзора за производством и распределением, что указывает на высокоразвитую форму местного управления.

Раскопки также позволили обнаружить захоронения Третьего промежуточного периода с сохранившимися артефактами и человеческими останками, которые подтверждают, что это место использовалось как некрополь в течение многих поколений.

Важную роль сыграли также реставрационные проекты, в частности восстановление массивных статуй Рамзеса II и его матери, царицы Туйи, а также прилегающего королевского дворца, что дает посетителям более четкое представление о былом масштабе и архитектурном блеске этого места.

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Эти находки доказывают, что Рамессеум был центром обучения, экономической деятельности и административного управления. Эта работа не только углубляет историческое понимание, но и усиливает длительное влияние древних институтов Египта на культурное наследие и науку сегодня.

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