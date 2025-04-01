Бойцы 123 бригады ТрО наткнулись на архаичный могильник: что они нашли (фото)

На юге Украины военные 123 бригады теробороны ВСУ случайно обнаружили древнее захоронение, датированное VI-V веками до н. э. Открытие сделали во время строительства фортификационных сооружений, когда военнослужащие нашли артефакты, которые дают представление о ранних культурных практиках.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Открытие началось с того, что оператор экскаватора Николай нашел небольшую амфору. Поняв ее возможную историческую ценность, он сообщил о находке своему побратиму Евгению, который очень интересуется историей. Оба военнослужащих позаботились о том, чтобы артефакт попал в музей "Старофлотские казармы" для дальнейшего анализа.

Открытие началось с того, что оператор экскаватора Николай нашел небольшую амфору Фото: 123 бригада ТрО ЗСУ

Эксперты музея установили, что это коринфская амфора которую, вероятно, использовали в погребальных церемониях, что указывает на то, что это место когда-то служило архаичным могильником.

Дальнейшие исследования привели к обнаружению греческого сосуда с одной ручкой и тремя носиками, который традиционно использовали для разливания вина во время светских встреч Фото: 123 бригада ТрО ЗСУ Военнослужащие позаботились о том, чтобы артефакт попал в музей "Старофлотские казармы" для дальнейшего анализа Фото: 123 бригада ТрО ЗСУ

Дальнейшие исследования привели к обнаружению греческого сосуда с одной ручкой и тремя носиками, который традиционно использовали для разливания вина во время светских встреч.

Александр, бывший археолог и преподаватель Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского, который сейчас служит в армии, отметил важность этих находок, объяснив, что такие предметы привозили из Греции специально для погребальных ритуалов. Он отметил, что хорошо сохранившееся состояние сосудов свидетельствует о высоком социальном статусе погребенных.

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Кроме глиняной посуды, также удалось найти человеческие скелеты, которые дают исследователям ценную информацию об обычаях и традициях древних жителей региона. Считается, что место раскопок подверглось влиянию греческих поселенцев между 1000 и 400 годами до нашей эры.

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