Бійці 123 бригади ТрО натрапили на архаїчний могильник: що вони знайшли (фото)

На півдні України військові 123 бригади тероборони ЗСУ випадково виявили стародавнє поховання, датоване VI-V століттями до н. е. Відкриття зробили під час будівництва фортифікаційних споруд, коли військовослужбовці знайшли артефакти, які дають уявлення про ранні культурні практики.

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Про це пише Arkeonews.

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Відкриття почалося з того, що оператор екскаватора Микола знайшов невелику амфору. Зрозумівши її можливу історичну цінність, він повідомив про знахідку своєму побратиму Євгену, який дуже цікавиться історією. Обидва військовослужбовці подбали про те, щоб артефакт потрапив до музею "Старофлотські казарми" для подальшого аналізу.

Відкриття почалося з того, що оператор екскаватора Микола знайшов невелику амфору Фото: 123 бригада ТрО ЗСУ

Експерти музею встановили, що це корінфську амфору яку, ймовірно, використовували в поховальних церемоніях, що вказує на те, що це місце колись слугувало архаїчним могильником.

Подальші дослідження привели до виявлення грецької посудини з однією ручкою і трьома носиками, яку традиційно використовували для розливання вина під час світських зустрічей Фото: 123 бригада ТрО ЗСУ Військовослужбовці подбали про те, щоб артефакт потрапив до музею "Старофлотські казарми" для подальшого аналізу Фото: 123 бригада ТрО ЗСУ

Подальші дослідження привели до виявлення грецької посудини з однією ручкою і трьома носиками, яку традиційно використовували для розливання вина під час світських зустрічей.

Олександр, колишній археолог та викладач Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, який зараз служить в армії, наголосив на важливості цих знахідок, пояснивши, що такі предмети привозили з Греції спеціально для поховальних ритуалів. Він зазначив, що добре збережений стан посудин свідчить про високий соціальний статус похованих.

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Окрім глиняного посуду, також вдалося знайти людські скелети, які дають дослідникам цінну інформацію про звичаї та традиції стародавніх мешканців регіону. Вважається, що місце розкопок зазнало впливу грецьких поселенців між 1000 і 400 роками до нашої ери.

Раніше Фокус писав про рідкісні артефакти, знайдені у Німеччині. Вчені відкопали два кинджали виготовлені з бронзи, які датуються приблизно 1500 роком до н. е.

Також ми розповідали про незвичайну споруду, яку виявили в Юдейській пустелі. Спочатку вчені вважали що дивна пірамідальна конструкція є гробницею, проте це не так.