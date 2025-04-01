Старіші за єгипетські піраміди: у Канаді виявили древні поселення секвепемків (фото)

Нещодавні археологічні дослідження показали, що присутність народу секвепемків у регіоні Чилкотин у Британській Колумбії, Канада, була більш значною, ніж вважали вчені. Дослідження, проведене Першою нацією озера Вільямс (WLFN), розпочали після повідомлення про зсув ґрунту в Чилкотині.

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Про це пише Arkeonews.

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Ініціатива мала на меті задокументувати та зберегти важливі історичні місця, що перебувають під загрозою втрати через зміни у навколишньому середовищі. Вітні Спірінг, директорка з природних ресурсів WLFN, наголосила на важливості проєкту, заявивши: "Кожне місце, яке ми визначаємо, кожен шматочок історії, який ми документуємо, є кроком до відновлення та збереження нашої історії".

Під час дослідження було виявлено 70 археологічних пам'яток, зокрема 31 доконтактне село секвепемків і сім ділянок зі священними об'єктами. Майже половина цих місць постраждала від нещодавніх природних катаклізмів, у тому числі від лісових пожеж 2017 року та зсуву ґрунту.

Дослідження розпочалося 31 липня 2024 року з використанням ГІС-моделювання, LiDAR-сканування та візуальних оцінок для визначення ключових ділянок від Гансвіля до гирла річки Чилкотин. Польові роботи тривали з 15 серпня по 29 листопада.

Деякі місця, виявлені під час дослідження, ніколи раніше не були офіційно задокументовані Фото: Bonnie Leonard (SNTC)

Серед об'єктів, що зазнали впливу екологічних змін, — Теквілупс, Нексельп і село Квомескена, історично значущі поселення вздовж Квеллк'ем'єту (каньйон Фарвелл). Деякі місця, виявлені під час дослідження, ніколи раніше не були офіційно задокументовані.

Спірінг зазначила: "Ми завжди знали, що існує більше, ніж чотири основні поселення, згадані в роботі Тейта", маючи на увазі етнографа, який записував поселення секвепемків наприкінці XIX та на початку XX століть.

Археологічні знахідки підтверджують, що народ секвепемків населяє цей регіон вже понад 4000 років. Свідчення про стародавні житла-землянки, що існували ще до єгипетських пірамід, свідчать про давній зв'язок між громадою та землею.

"Ці житла старші за піраміди… Дивно думати, що так багато з цієї історії залишалося прихованим до цього часу", — зауважила Спірінг.

У 1860-х роках громада пережила спустошення від віспи, а в 1963 році деякі будинки еск'етемків були зруйновані, що змусило сім'ї переселитися.

Голова WLFN Віллі Селларс наголосив на ширшому значенні дослідження, заявивши: "Ця робота — більше, ніж археологія. Це вшанування історій наших старійшин, захист місць, які зберігають дух нашого народу, і забезпечення того, щоб майбутні покоління могли ходити цими землями з таким же розумінням і зв'язком".

Зараз проєкт вступає у другу фазу, зосереджуючись на подальших польових дослідженнях, оцінці збитків і планах відновлення та захисту пам'яток. Співпраця з народом секвепемків та сусідніми корінними громадами матиме важливе значення для збереження цих культурних об'єктів та зменшення майбутніх ризиків.

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"Перша нація озера Вільямс прагне працювати в дусі єдності та поваги, щоб захистити ці культурні об'єкти й зміцнити наші відносини з усіма, хто поділяє відповідальність за турботу про цю землю", — підтвердив Селларс.

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Також ми розповідали про середньовічну бутероль, яку знайшли у Польщі. Як зазначають дослідники, артефакт зберігся до наших часів неушкодженим, що робить знахідку винятково рідкісною.