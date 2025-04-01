Старее египетских пирамид: в Канаде обнаружили древние поселения секвепемков (фото)

Недавние археологические исследования показали, что присутствие народа секвепемков в регионе Чилкотин в Британской Колумбии, Канада, было более значительным, чем считали ученые. Исследование, проведенное Первой нацией озера Уильямс (WLFN), началось после сообщения об оползнях в Чилкотине.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Инициатива имела целью задокументировать и сохранить важные исторические места, находящиеся под угрозой потери из-за изменений в окружающей среде. Уитни Спиринг, директор по природным ресурсам WLFN, отметила важность проекта, заявив: "Каждое место, которое мы определяем, каждый кусочек истории, который мы документируем, является шагом к восстановлению и сохранению нашей истории".

В ходе исследования было обнаружено 70 археологических памятников, в том числе 31 доконтактное село секвепемков и семь участков со священными объектами. Почти половина этих мест пострадала от недавних природных катаклизмов, в том числе от лесных пожаров 2017 года и оползня.

Исследование началось 31 июля 2024 года с использованием ГИС-моделирования, LiDAR-сканирования и визуальных оценок для определения ключевых участков от Гансвиля до устья реки Чилкотин. Полевые работы продолжались с 15 августа по 29 ноября.

Некоторые места, обнаруженные во время исследования, никогда ранее не были официально задокументированы Фото: Bonnie Leonard (SNTC)

Среди объектов, подвергшихся воздействию экологических изменений, — Теквилупс, Нексельп и деревня Квомескена, исторически значимые поселения вдоль Квеллкемьет (каньон Фарвелл). Некоторые места, обнаруженные во время исследования, никогда ранее не были официально задокументированы.

Спиринг отметила: "Мы всегда знали, что существует больше, чем четыре основных поселения, упомянутые в работе Тейта", имея в виду этнографа, который записывал поселения секвепемков в конце XIX и в начале XX веков.

Археологические находки подтверждают, что народ секвепемков населяет этот регион уже более 4000 лет. Свидетельства о древних жилищах-землянках, существовавших еще до египетских пирамид, свидетельствуют о древней связи между общиной и землей.

"Эти жилища старше пирамид... Странно думать, что так много из этой истории оставалось скрытым до сих пор", — заметила Спиринг.

В 1860-х годах община пережила опустошение от оспы, а в 1963 году некоторые дома эскьетэмков были разрушены, что вынудило семьи переселиться.

Председатель WLFN Вилли Селларс отметил более широкое значение исследования, заявив: "Эта работа — больше, чем археология. Это чествование историй наших старейшин, защита мест, которые хранят дух нашего народа, и обеспечение того, чтобы будущие поколения могли ходить по этим землям с таким же пониманием и связью".

Сейчас проект вступает во вторую фазу, сосредотачиваясь на дальнейших полевых исследованиях, оценке ущерба и планах восстановления и защиты памятников. Сотрудничество с народом секвепемков и соседними коренными общинами будет иметь важное значение для сохранения этих культурных объектов и уменьшения будущих рисков.

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"Первая нация озера Уильямс стремится работать в духе единства и уважения, чтобы защитить эти культурные объекты и укрепить наши отношения со всеми, кто разделяет ответственность за заботу об этой земле", — подтвердил Селларс.

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