Хеттские тексты онлайн: ученые оцифровали более 22 тысяч документов древней империи

Благодаря новому проекту TLHdig, для исследователей со всего мира стали доступны клинописные записи, обнаруженные в столице Хеттской империи. Оцифрованная база уже охватывает более 98% опубликованных источников.

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В древнем городе Богазкей-Хаттуша, Турция, который был столицей Хеттской империи в конце бронзового века, археологи обнаружили многочисленные артефакты, в частности тысячи клинописных табличек. Теперь эти документы доступны для исследователей и студентов онлайн, пишет Arkeonews.

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Богазкей-Хаттуша, признанный объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, был эпицентром Хеттской империи. Археологические раскопки обнаружили здесь большую коллекцию клинописных табличек, включающую тысячи документов на хеттском и других анатолийских языках, а также шумерские, аккадские и хурритские тексты. Эти находки открывают бесценные перспективы для изучения политических, социальных и экономических аспектов древнего Ближнего Востока.

Проект Thesaurus Linguarum Hethaeorum Digitalis (TLHdig) революционизировал доступ к этим историческим документам. С момента своего основания TLHdig предлагает исследователям и студентам беспрецедентный онлайн-доступ к этим текстам через платформу Hethitologie-Portal Mainz.

Последняя версия, TLHdig 0.2, охватывает более 98% всех опубликованных источников — примерно 22000 текстовых документов в формате XML. Этот массив включает почти 400 000 транслитерированных строк, а в планах разработка TLHdig 1.0 — полный охват всех опубликованных текстов к концу 2025 года.

Пользователи могут просматривать и искать тексты как в транслитерации, так и в клинописи, используя различные фильтры для сложных запросов. Интегрированная в инфраструктуру Hethitologie-Portal Mainz, TLHdig предоставляет пользователям доступ к ряду инструментов цифрового каталога, медиа-баз данных и текстовых изданий.

Клинопись, одна из древнейших систем письма, разработанная древними шумерами Месопотамии около 3400 года до нашей эры. Она состоит из клиновидных пометок, сделанных на глиняных табличках с помощью тупого тростника.

Хетты приняли это письмо для своего языка, создав огромный массив документов, которые стали решающими для понимания их цивилизации. Проект TLHdig не только сохраняет эти тексты, но и облегчает их изучение, предоставляя инструменты для транслитерации и перевода. Этот проект демонстрирует совместные усилия поколений исследователей и объединяет вклады различных проектов по изданию цифровых текстов.

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Оцифровка древних текстов, таких как тексты из Богазкей-Хаттуши, имеет решающее значение для углубления нашего понимания ранней истории человечества. Эта инициатива не только сохраняет культурное наследие, но и способствует развитию инновационных исследовательских методологий, в частности применению искусственного интеллекта в исторической лингвистике.

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