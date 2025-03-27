Древнейший из найденных в Испании: археологи нашли редкий артефакт (фото)

Во время раскопок в Поркуне археологи нашли каменную форму для чеканки монет, которая датируется II веком до н. э. Ученые считают, что местный монетный двор был одним из самых активных монетных дворов на юге Испании в иберийский и римский периоды.

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На археологическом участке Обулько в городе Поркуна, Испания, археологи обнаружили редкий артефакт, который дает новое понимание древнего производства монет. Исследователи раскопали древнейшую из известных каменных форм для чеканки монет времен Римской Испании, пишет Arkeonews.

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Обулько, расположенный на территории современной Испании, был крупным иберо-римским поселением, которое процветало во II веке до нашей эры. Расположенный вдоль ключевых торговых путей, город играл важную роль в торговле и культуре. Здесь также находился монетный двор, который чеканил монеты, отражающие как местные иберийские, так и римские влияния.

Хотя производство монет было распространено на Пиренейском полуострове с конца III до I века до н. э., прямых свидетельств о монетных мастерских немного. Большинство сведений об этих монетных дворах происходит от самих монет, что оставляет вопросы об их физическом расположении и производственных технологиях.

Недавно найденная форма размером примерно 11 см в высоту, 13,7 см в длину и 5,4 см в ширину является половиной двустворчатой формы, которая использовалась для отливки монетных заготовок — немаркированных металлических дисков, подготовленных к чеканке. Она имеет плоскую поверхность со следами литья и термического износа, что подтверждает ее роль в производственном процессе.

Петрографический анализ определил, что камень, из которого изготовлена форма, происходит из Поркуны, что указывает на использование местных ресурсов для изготовления инструментов. Рентгеновская флуоресцентная спектрометрия обнаружила следы медно-свинцового сплава, что совпадает с составом металлов найденных в Обулько монет. Исследователи связывают эту форму с бронзовыми асами, изготовленными между 189 и 165 годами до н. э., что делает ее частью одной из самых первых монетных серий города.

Ученые считают, что Обулько был одним из самых активных монетных дворов на юге Испании в иберийский и римский периоды, выпуская монеты в течение нескольких веков. Иконография этих монет часто изображала сельскохозяйственную тематику, демонстрируя зависимость региона от выращивания зерновых.

Ученые считают, что Обулько был одним из самых активных монетных дворов на юге Испании в иберийский и римский периоды, выпуская монеты в течение нескольких веков Фото: M.I. Moreno-Padilla et al

Обнаружение формы возле городских укреплений ставит вопрос о точном месте расположения мастерской. Подобные свидетельства из Картеи, другого древнего монетного двора, указывают на то, что мастерские могли функционировать в пригороде под надзором местных магистратов или военных.

Кроме своего технического значения, эта форма открывает окно в более широкие экономические и политические изменения в Испании во время римской экспансии. Монеты с Обулько II века до н. э. содержат надписи на иберийском и латинском языках, что свидетельствует о постепенной интеграции римских административных практик.

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Рост монетного производства совпал с сельскохозяйственной экспансией, особенно в выращивании зерновых, что отражает экономические стратегии Римской республики. Этот артефакт помогает заполнить пробелы в понимании расположения мест чеканки монет и поддерживает текущие исследования организации этих важных экономических центров.

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