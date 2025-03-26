Фортеця чи гробниця: ізраїльські археологи розкопали дивну споруду в Юдейській пустелі (відео)

Під час розкопок поблизу Нахаль-Зохара археологи виявили древню споруду. Її первісне призначення невідоме, проте вчені припускають, що вона могла бути фортецею.

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У Юдейській пустелі археологи виявили велику пірамідальну споруду, якій 2200 років. Це місце, розташоване за 20 кілометрів на південь від Масади, Ізраїль, є об'єктом постійних досліджень, спрямованих на виявлення і збереження стародавніх артефактів, пише Arkeonews.

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Розкопки під керівництвом Ізраїльського управління старожитностей (IAA) показали, що споруда, побудована з масивних вручну обтесаних каменів, сягає п'яти-шести метрів у висоту. Хоча спочатку підозрювали, що це місце поховання, нові знахідки вказують на складнішу історію.

Серед знайдених артефактів — папірусні сувої, бронзові посудини, залишки стародавніх меблів, монети та текстильні вироби. Дослідники тепер вважають, що споруда могла спочатку слугувати фортецею, яка захищала важливий торгівельний шлях, перш ніж її перепрофілювали на монументальну гробницю.

Доктор Ейтан Кляйн, співкерівник розкопок, пояснив, що попередні оцінки вказували на гробницю, але в міру того, як розкопки прогресували, форма первісних стін дозволила припустити, що споруда функціонувала як вежа або фортеця в елліністичну епоху.

Серед знайдених артефактів — папірусні сувої, бронзові посудини, залишки стародавніх меблів, монети та текстильні вироби Фото: IAA

Цей період ознаменувався домінуванням Птолемеїв, грецької династії, яка контролювала цей регіон. Фортеця, ймовірно, відігравала стратегічну роль у захисті головної дороги між Едомом (сучасна Йорданія) і Газою, можливо, слугувала пунктом збору податків.

Розкопки є частиною ширшої ініціативи, започаткованої вісім років тому для захисту археологічних пам'яток від розграбування та несанкціонованих розкопок. У рамках проєкту, що фінансується Міністерством спадщини та IAA, було нанесено на карту 180 кілометрів скель і задокументовано близько 900 печер, а також віднайдено тисячі артефактів.

Засушливі умови пустелі допомогли зберегти делікатні органічні матеріали, в тому числі папірус з грецькими написами, який може містити податкові записи. Також знайдено численні монети часів Птолемеїв і Селевкідів, що дають цінну інформацію про хронологію та культурні впливи на місці знахідки.

Попри мародерства, археологам вдалося виявити різноманітні артефакти, зокрема дерев'яні інструменти та текстиль. Також дослідники виявили монети, викарбувані за часів Антіоха IV Епіфана, історичної постаті, пов'язаної з історією Хануки. Ці знахідки підтверджують, що споруда використовувалася впродовж III та початку II століть до н. е. Однак причини її остаточного занедбання залишаються невизначеними.

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Продовжуючи розкопки, археологи сподіваються з'ясувати первісну функцію будівлі — чи слугувала вона насамперед військовим форпостом, церемоніальним місцем, чи чимось іншим. Поточна робота не лише сприяє розумінню давніх поселень у регіоні, а й залучає до розкопок волонтерів, сприяючи залученню громадськості до археологічних досліджень.

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