У Братиславі розкопали римський акведук: він перший у своєму роді (фото)

У Словаччині археологи розкопали акведук, який датується II століттям н. е. Як зазначають вчені, довжина споруди становить майже 100 метрів.

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У Братиславі, Словаччина, археологи виявили першу відому римську систему акведуків у країні. Відкриття відбулося під час реставраційних робіт у маєтку Русовце, неоготичному особняку XIX століття, на який вплинула архітектура англійського готичного відродження, пише Heritage Daily.

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Маєток Русовце збудований на фундаменті резиденції XVI століття поблизу давньоримського військового табору Герулата, який був частиною прикордонної оборони імперії. Після багатьох років занедбаності, зараз тут реалізується масштабний проєкт з ревіталізації, який фінансується урядом Словаччини у розмірі 110 мільйонів євро.

Дослідники з кафедри класичної археології Трнавського університету виявили майже 100-метровий римський акведук під територією маєтку. Споруда має канал шириною близько 33 сантиметрів, викладений пласкими плитками, призначений для транспортування води.

Деякі з цих плиток мають маркування давніх виробників, зокрема штамп "C VAL CONST KAR", що пов'язано з майстернями Гая Валерія Констанса в Карнунтумі (сучасна Австрія), що датує акведук II століттям н. е.

Споруда має канал шириною близько 33 сантиметрів, викладений пласкими плитками, призначений для транспортування води Фото: TRUNI

Експерти вважають, що будівництво вимагало значних ресурсів: за підрахунками, використано понад 51 тонну каменю та понад 80 плиток. Багато з цих плиток мають відбитки, залишені тваринами, які наступали на них, поки вони висихали на сонці.

"Наразі ми задокументували 38 метрів акведука, і його збереження є надзвичайним, — сказав доцент Ерік Грнчіарік з Трнавського університету. — Масштаби його будівництва вражають, а штампована цегла дає цінне уявлення про римські будівельні технології".

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Словацька влада підтвердила, що акведук залишиться недоторканим. Плани будівництва поруч були скориговані, щоб забезпечити захист споруди, що дозволить майбутнім відвідувачам оцінити цей рідкісний приклад римської інженерії в Словаччині.

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