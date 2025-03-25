В Братиславе раскопали римский акведук: он первый в своем роде (фото)

В Словакии археологи раскопали акведук, который датируется II веком н. э. Как отмечают ученые, длина сооружения составляет почти 100 метров.

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В Братиславе, Словакия, археологи обнаружили первую известную римскую систему акведуков в стране. Открытие произошло во время реставрационных работ в имении Русовце, неоготическом особняке XIX века, на который повлияла архитектура английского готического возрождения, пишет Heritage Daily.

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Имение Русовце построено на фундаменте резиденции XVI века вблизи древнеримского военного лагеря Герулата, который был частью пограничной обороны империи. После многих лет запущенности, сейчас здесь реализуется масштабный проект по ревитализации, который финансируется правительством Словакии в размере 110 миллионов евро.

Исследователи с кафедры классической археологии Трнавского университета обнаружили почти 100-метровый римский акведук под территорией поместья. Сооружение имеет канал шириной около 33 сантиметров, выложенный плоскими плитками, предназначенный для транспортировки воды.

Некоторые из этих плиток имеют маркировку древних производителей, в частности штамп "C VAL CONST KAR", что связано с мастерскими Гая Валерия Констанса в Карнунтуме (современная Австрия), что датирует акведук II веком н. э.

Сооружение имеет канал шириной около 33 сантиметров, выложенный плоскими плитками, предназначенный для транспортировки воды Фото: TRUNI

Эксперты считают, что строительство требовало значительных ресурсов: по подсчетам, использовано более 51 тонны камня и более 80 плиток. Многие из этих плиток имеют отпечатки, оставленные животными, которые наступали на них, пока они высыхали на солнце.

"Сейчас мы задокументировали 38 метров акведука, и его сохранность является чрезвычайной, — сказал доцент Эрик Грнчиарик из Трнавского университета, — Масштабы его строительства поражают, а штампованный кирпич дает ценное представление о римских строительных технологиях".

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Словацкие власти подтвердили, что акведук останется нетронутым. Планы строительства рядом были скорректированы, чтобы обеспечить защиту сооружения, что позволит будущим посетителям оценить этот редкий пример римской инженерии в Словакии.

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