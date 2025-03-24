Мы знаем о секунде не все: изменится ли ее продолжительность к 2030 году

Все мы знаем, что секунда — это единица времени, которая составляет 1/60 минуты. Однако мало кому известно, сколько на самом деле длится секунда и насколько точным является ее определение.

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Секунда — это фундаментальная единица времени, формирующая повседневную жизнь и научные измерения. Подсчитывая сердцебиение, тиканье часов или наблюдая за изменениями на цифровом дисплее, люди инстинктивно измеряют время, пишет IFLScience.

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Современное определение было установлено на международном уровне в 1967 году. Секунда определяется точной продолжительностью 9 192 631 770 циклов излучения, что соответствует переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133.

Проще говоря, атомы могут переходить в возбужденное состояние и в конце концов возвращаться к исходному состоянию, излучая радиацию очень предсказуемым образом. Этот переход служит основой для атомных часов, которые необходимы для точного отсчета времени. В 2018 году определение претерпело незначительное обновление, но цезий-133 остался точкой отсчета.

Измерение времени имеет решающее значение в метрологии, научном изучении измерений. Он играет центральную роль в определении других ключевых единиц, измерения которых зависят от точного хронометража, что обеспечивает согласованность между научными дисциплинами.

Ученые продолжают исследовать способы уточнения определения секунды. Достижения в области оптических атомных часов превзошли точность традиционных часов на основе цезия. По словам доктора Лиз Донли, руководителя отдела времени и частоты Национального института стандартов и технологий, оптические стандарты частоты теперь могут достичь уровня точности в 100 раз более высокого, чем те, что базируются на цезии.

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Новое определение секунды может быть введено к 2030 году при условии соблюдения ключевых технологических стандартов, таких как передача обновленных измерений через волоконную оптику. Хотя это изменение может не повлиять на повседневную жизнь, оно имеет значительные последствия для науки, обеспечивая беспрецедентный уровень точности в измерении времени.

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