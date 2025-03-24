Ми знаємо про секунду не все: чи зміниться її тривалість до 2030 року

Всі ми знаємо, що секунда — це одиниця часу, яка становить 1/60 хвилини. Проте мало кому відомо, скільки насправді триває секунда та наскільки точним є її визначення.

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Секунда — це фундаментальна одиниця часу, що формує повсякденне життя та наукові вимірювання. Підраховуючи серцебиття, цокання годинника чи спостерігаючи за змінами на цифровому дисплеї, люди інстинктивно вимірюють час, пише IFLScience.

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Сучасне визначення було встановлене на міжнародному рівні в 1967 році. Секунда визначається точною тривалістю 9 192 631 770 циклів випромінювання, що відповідає переходу між двома надтонкими рівнями основного стану атома цезію-133.

Простіше кажучи, атоми можуть переходити у збуджений стан і зрештою повертатися до початкового стану, випромінюючи радіацію у дуже передбачуваний спосіб. Цей перехід слугує основою для атомних годинників, які необхідні для точного відліку часу. У 2018 році визначення зазнало незначного оновлення, але цезій-133 залишився точкою відліку.

Вимірювання часу має вирішальне значення в метрології, науковому вивченні вимірювань. Воно відіграє центральну роль у визначенні інших ключових одиниць, вимірювання яких залежать від точного хронометражу, що забезпечує узгодженість між науковими дисциплінами.

Вчені продовжують досліджувати способи уточнення визначення секунди. Досягнення в галузі оптичних атомних годинників перевершили точність традиційних годинників на основі цезію. За словами доктора Ліз Донлі, керівника відділу часу і частоти Національного інституту стандартів і технологій, оптичні стандарти частоти тепер можуть досягти рівня точності в 100 разів вищого, ніж ті, що базуються на цезію.

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Нове визначення секунди може бути запроваджене до 2030 року за умови дотримання ключових технологічних стандартів, таких як передача оновлених вимірювань через волоконну оптику. Хоча ця зміна може не вплинути на повсякденне життя, вона має значні наслідки для науки, забезпечуючи безпрецедентний рівень точності у вимірюванні часу.

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