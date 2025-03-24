Датується X-XIV століттями: археологи розкопали древні могильники та поселення у Татарстані (фото)

У Татарстані археологи розкопали артефакти та залишки будівель, що датуються X-XIV століттями н. е. Як зазначають вчені, знахідки пов’язані з домонгольським й золотоординським періодами.

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Під час розкопок в Алексєєвському районі Татарстану вчені виявили археологічний комплекс з двома могильниками та поселенням часів булгарсько-золотоординського періоду. Ці знахідки надають цінну інформацію про минуле регіону, особливо після розпаду Старої Великої Болгарії у VII столітті, пише Arkeonews.

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Після розпаду Старої Великої Болгарії, болгари Котрага заснували Волзьку Болгарію в середньому Поволжі зі столицею в місті Болгар. Ця нова держава стала важливим торговим центром між Європою та Азією, користуючись своїм стратегічним розташуванням уздовж Волги. Однак у XIII столітті Волзька Болгарія була включена до складу Монгольської імперії, ставши частиною Улусу Джучи, пізніше відомого як Золота Орда.

Чиялицька культура, поширена в Поволжі з IX по XIII століття, відома своїми особливими звичаями поховання та складним керамічним орнаментом Фото: Protection of Cultural Heritage of the Republic of Tatarstan

Під час розкопок, проведених перед початком будівництва автомагістралі, археологи виявили артефакти та залишки будівель, що датуються X-XIV століттями нашої ери. Згідно із заявою Державного комітету Республіки Татарстан, знахідки пов'язані з булгарським домонгольським і золотоординським періодами, а також зі слідами чиялицької культури.

Під час розкопок, проведених перед початком будівництва автомагістралі, археологи виявили артефакти та залишки будівель, що датуються X-XIV століттями нашої ери Фото: State committees of the Republic of Tatarstan

Ця культура, поширена в Поволжі з IX по XIII століття, відома своїми особливими звичаями поховання та складним керамічним орнаментом. Археологічні дані вказують на добре структуроване суспільство з розвиненим сільським господарством і торгівельними мережами, які пов'язували його з такими культурами, як хозари та Київська Русь.

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На місці розкопок археологи знайшли фрагменти кераміки, кістки, точильні камені та ямні поховання. Дослідники також виявили артефакти кінця XIX — початку XX століття в південній частині комплексу, що свідчить про пізнішу поселенську діяльність.

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