Датується X-XIV століттями: археологи розкопали древні могильники та поселення у Татарстані (фото)
У Татарстані археологи розкопали артефакти та залишки будівель, що датуються X-XIV століттями н. е. Як зазначають вчені, знахідки пов’язані з домонгольським й золотоординським періодами.
Під час розкопок в Алексєєвському районі Татарстану вчені виявили археологічний комплекс з двома могильниками та поселенням часів булгарсько-золотоординського періоду. Ці знахідки надають цінну інформацію про минуле регіону, особливо після розпаду Старої Великої Болгарії у VII столітті, пише Arkeonews.
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Після розпаду Старої Великої Болгарії, болгари Котрага заснували Волзьку Болгарію в середньому Поволжі зі столицею в місті Болгар. Ця нова держава стала важливим торговим центром між Європою та Азією, користуючись своїм стратегічним розташуванням уздовж Волги. Однак у XIII столітті Волзька Болгарія була включена до складу Монгольської імперії, ставши частиною Улусу Джучи, пізніше відомого як Золота Орда.
Під час розкопок, проведених перед початком будівництва автомагістралі, археологи виявили артефакти та залишки будівель, що датуються X-XIV століттями нашої ери. Згідно із заявою Державного комітету Республіки Татарстан, знахідки пов'язані з булгарським домонгольським і золотоординським періодами, а також зі слідами чиялицької культури.
Ця культура, поширена в Поволжі з IX по XIII століття, відома своїми особливими звичаями поховання та складним керамічним орнаментом. Археологічні дані вказують на добре структуроване суспільство з розвиненим сільським господарством і торгівельними мережами, які пов'язували його з такими культурами, як хозари та Київська Русь.Важливо
На місці розкопок археологи знайшли фрагменти кераміки, кістки, точильні камені та ямні поховання. Дослідники також виявили артефакти кінця XIX — початку XX століття в південній частині комплексу, що свідчить про пізнішу поселенську діяльність.
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