Секреты прошлого: ученые нашли ключ к пониманию связи хеттской и греческой мифологий (фото)

Резная каменная стела, откопанная на юге Турции, дала археологам новые знания о древних системах верований. Этот артефакт, найденный в 1987 году во время полевых работ вблизи Эрзиня в провинции Хатай, сейчас хранится в Археологическом музее провинции и датируется началом первого тысячелетия до н. э.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Известный как Ерзинская стела артефакт имеет шип в основании, что указывает на то, что сначала его установили вертикально на фундаменте. Вместе с этим расширением плита достигает почти метра в высоту.

На ее поверхности изображен рельеф Бога Бури, который стоит на быке. Он держит обоюдоострый топор и молнию — символы власти и контроля над погодой. Отличаясь от типичных изображений, он также держит змею за шею.

На ее поверхности изображен рельеф Бога Бури, который стоит на быке. Фото: Kübra Ensert, et al., 2008

Считается, что визуальная сцена отражает повторяющуюся мифологическую тему как в анатолийской, так и в сирийской традициях: конфликт между божеством бури и гигантским змеем.

Этот нарратив появляется в таких текстах, как хурритская история о Хедамме и хеттский миф об Иллуянке, в обоих говорится о борьбе божества со змееподобным существом.

Эти истории символизировали победу порядка над хаосом и были глубоко укоренены в региональной религиозной мысли.

Считается, что визуальная сцена отражает повторяющуюся мифологическую тему как в анатолийской, так и в сирийской традициях Фото: Drawing of the stele – Ensert, et al., 2008

Над центральной фигурой все еще видно частично поврежденный крылатый солнечный диск — символ, который часто ассоциируется с божественностью и небесной силой.

Его включение намекает на возвышенный статус Бога Бури и потенциальную связь с солнечными божествами — концепция, отраженная в греческой мифологии через такие фигуры, как Гелиос и Аполлон.

Ученые датируют создание стелы между IX и VIII веками до н. э., относя ее к позднему хеттскому периоду, времени, отмеченному культурным смешением и художественными инновациями.

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Значение этой стелы заключается не только в ее мастерстве, но и в том, что она отражает общий символический язык древних культур.

Она способствует нашему пониманию того, как истории и религиозные мотивы путешествовали и трансформировались, влияя на цивилизации за пределами их происхождения.

Постоянный анализ таких артефактов помогает контекстуализировать развитие мифологических тем, которые сохранились в классическом мире и за его пределами.

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