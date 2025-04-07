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Технологии и наука

Секреты прошлого: ученые нашли ключ к пониманию связи хеттской и греческой мифологий (фото)

стела, культура, археология, археологи, миф, мифология, бог, античность, артефакт, змей, культура, символ, хетты, артефакт, история
Фото: Kübra Ensert, et al., 2008 | Резная каменная стела, откопанная на юге Турции, дала археологам новые знания о древних системах верований

Резная каменная стела, откопанная на юге Турции, дала археологам новые знания о древних системах верований. Этот артефакт, найденный в 1987 году во время полевых работ вблизи Эрзиня в провинции Хатай, сейчас хранится в Археологическом музее провинции и датируется началом первого тысячелетия до н. э.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Известный как Ерзинская стела артефакт имеет шип в основании, что указывает на то, что сначала его установили вертикально на фундаменте. Вместе с этим расширением плита достигает почти метра в высоту.

На ее поверхности изображен рельеф Бога Бури, который стоит на быке. Он держит обоюдоострый топор и молнию — символы власти и контроля над погодой. Отличаясь от типичных изображений, он также держит змею за шею.

стела, культура, археология, археологи, миф, мифология, бог, античность, артефакт, змей, культура, символ, хетты, артефакт, история Fullscreen
На ее поверхности изображен рельеф Бога Бури, который стоит на быке.
Фото: Kübra Ensert, et al., 2008

Считается, что визуальная сцена отражает повторяющуюся мифологическую тему как в анатолийской, так и в сирийской традициях: конфликт между божеством бури и гигантским змеем.

Этот нарратив появляется в таких текстах, как хурритская история о Хедамме и хеттский миф об Иллуянке, в обоих говорится о борьбе божества со змееподобным существом.

Эти истории символизировали победу порядка над хаосом и были глубоко укоренены в региональной религиозной мысли.

стела, культура, археология, археологи, миф, мифология, бог, античность, артефакт, змей, культура, символ, хетты, артефакт, история Fullscreen
Считается, что визуальная сцена отражает повторяющуюся мифологическую тему как в анатолийской, так и в сирийской традициях
Фото: Drawing of the stele – Ensert, et al., 2008

Над центральной фигурой все еще видно частично поврежденный крылатый солнечный диск — символ, который часто ассоциируется с божественностью и небесной силой.

Его включение намекает на возвышенный статус Бога Бури и потенциальную связь с солнечными божествами — концепция, отраженная в греческой мифологии через такие фигуры, как Гелиос и Аполлон.

Ученые датируют создание стелы между IX и VIII веками до н. э., относя ее к позднему хеттскому периоду, времени, отмеченному культурным смешением и художественными инновациями.

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Значение этой стелы заключается не только в ее мастерстве, но и в том, что она отражает общий символический язык древних культур.

Она способствует нашему пониманию того, как истории и религиозные мотивы путешествовали и трансформировались, влияя на цивилизации за пределами их происхождения.

Постоянный анализ таких артефактов помогает контекстуализировать развитие мифологических тем, которые сохранились в классическом мире и за его пределами.

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