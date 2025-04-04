Тайна происхождения шлема Саттон Ху раскрыта: что узнали ученые (фото)

Недавнее открытие в Дании свидетельствует о том, что один из самых известных археологических артефактов Англии, шлем VII века из Саттон Ху, возможно, изготовлен на юге Скандинавии. Однако это еще не все разгадки.

Related video

Об этом пишет Live Science.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На датском острове Таасинге археологи нашли бронзовую матрицу для металлообработки, на которой изображен воин на коне. Прямоугольный штамп имеет поразительное сходство с мотивами, выгравированными на металле шлема Саттон Ху, раскопанного в 1939 году из англосаксонского корабельного захоронения на востоке Англии.

Подобные узоры встречаются на шлемах из Швеции и ювелирных изделиях из южной Германии, что натолкнуло экспертов на мысль, что шлем Саттон Ху мог быть реликвией или дипломатическим подарком.

Размеры датской матрицы точно соответствуют размерам мотивов лошади и всадника на шлеме, что придает дополнительный вес этой теории Фото: John Fhær Engedal Nissen, National Museum of Denmark

Питер Пенц, куратор Национального музея Дании, отметил связь между мотивами и аристократией того времени. Он пояснил, что благородные воины должны были ехать в бой верхом, а это усиливает идею о том, что дизайн имел важное значение. Матрицу нашли среди остатков металлургической мастерской и сейчас она экспонируется в музее.

Шлем Саттон Ху, реконструированный из сотен фрагментов, сочетает североевропейские и римские влияния. Шлем обнаружили вместе с богатым погребальным инвентарем, включая оружие, украшения и посуду, в погребальной камере, построенной на палубе корабля.

Шлем Саттон Ху, реконструированный из сотен фрагментов, сочетает североевропейские и римские влияния Фото: The Trustees of the British Museum, CC BY-NC-SA 4.0

Хотя англосаксонские кузнецы были достаточно искусными, чтобы создать такой артефакт, недавняя находка усиливает аргумент, что его происхождение лежит за океаном. Размеры датской матрицы точно соответствуют размерам мотивов лошади и всадника на шлеме, что придает дополнительный вес этой теории.

Важно

Свидетельствует о высоком статусе: в Помпеях раскопали уникальный погребальный рельеф (фото)

Историк средневековья Хелен Гиттос из Оксфордского университета отметила, что эти находки способствуют более широкому пониманию взаимосвязанной культуры воинов того периода. Хотя мотивы не идентичны, они указывают на широкую художественную традицию, усиливая идею о том, что шлем Саттон Ху был либо изготовлен на юге Скандинавии, либо подвергся значительному влиянию ее стилей.

Ранее Фокус писал о доказательствах существования неизвестной популяции людей в Сахаре, которые недавно обнаружили ученые. Это открытие предоставило новые детали человеческой миграции во время Африканского влажного периода.

Также мы рассказывали о неожиданных упоминаниях Троянской войны в хеттских текстах. Эти свидетельства стали одними из немногих подтверждений реальности древнего конфликта.