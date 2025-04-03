Новые доказательства и подробности: ученые нашли упоминания о Троянской войне в хеттских текстах (фото)
Новые исследования хеттских записей проливают свет на историческую основу Троянской войны. Недавно расшифрованная глиняная табличка, проанализированная под руководством Микеле Бьянкони из Оксфорда, предоставила доказательства, связывающие Анатолию бронзового века с эпической поэзией, которая вдохновила Гомера на создание "Илиады".
Об этом пишет Arkeonews.
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Текст, известный как Keilfischurkunden aus Boghazköi 24.1, может быть одной из самых убедительных связей между историческими событиями и легендой о Трое. Поиски материальных доказательств Троянской войны уже давно разжигают дискуссии. В 1873 году раскопки Генриха Шлимана подтвердили существование города, который соответствовал античным описаниям Трои.
Однако, действительно ли произошел масштабный конфликт, остается неопределенным. Некоторые исследователи считают, что хеттские документы содержат упоминания о реальных исторических событиях, которые впоследствии превратились в миф. Среди этих текстов есть отрывки, в которых упоминается о взаимодействии между хеттскими правителями и народом, известным как аххиява, которого принято считать микенскими греками.
Согласно древним записям, конфликт шел между коалицией греческих войск во главе с Агамемноном и защитниками города, которым правил царь Приам. В войне, которая, как полагают, длилась десять лет, был задействован огромный флот, который отплыл из Греции, чтобы взять в осаду анатолийскую твердыню.
Однако защитники были не одни, их поддерживали различные союзники со всего региона, в том числе лидийцы и фригийцы. Учитывая предполагаемый масштаб этой битвы, историки долго искали независимые доказательства в поддержку утверждений о широкомасштабных боевых действиях.
Хеттские записи, датированные примерно 1200 годом до н. э., стали центральным пунктом в этом поиске. Среди наиболее значимых текстов — письмо Тавагалавы, написанное около 1250 года до н. э., в котором упоминается место под названием Вилуса — название, которое широко считается хеттским эквивалентом Илиоса, другим названием Трои.
В письме описывается прошлый конфликт с участием правителя Вилусы и Аттаршия, который, как полагают, был микенским военачальником. Хотя в документе прямо не используется термин "война", он намекает на военные действия между Западной Анатолией и греческим миром.
Недавно расшифрованная табличка Keilfischurkunden aus Boghazköi 24.1 добавляет дополнительный контекст этим событиям. Она содержит царское послание, которым обменялись хеттский царь и Париямува, вероятно, местный правитель Таруиша — название, которое очень напоминает Трою.
В тексте также упоминается, что Аттаршия и его сыновья начали нападение на Таруишу, что подтверждает предыдущие свидетельства о греческой военной активности в регионе. Наиболее впечатляющим является то, что табличка содержит поэтический отрывок на лувийском языке, в котором, похоже, рассказывается о разрушении Вилусы. Ритмическая структура этого фрагмента имеет сходство с гомеровским стихом, что позволяет предположить, что устная традиция рассказа о Трое могла существовать за много веков до написания "Илиады".
Хотя греческая мифология приписывает эту историю одному поэту, эти находки указывают на то, что на ее развитие могли повлиять анатолийские традиции. Наличие лувийского поэтического фрагмента, в котором говорится о божественном гневе и опустошении, указывает на литературную связь между Анатолией и поздней греческой эпической традицией.
Учитывая, что в этом регионе проживало разнообразное население, включая хеттов, лувийцев и другие индоевропейские группы, вполне вероятно, что многочисленные культуры внесли свой вклад в формирование легенды о Трое.
Хотя новейшие доказательства усиливают аргументацию в пользу исторических событий, стоящих за Троянской войной, они не подтверждают, что конфликт разворачивался именно так, как описано в греческой мифологии.
Например, Тавагалавское письмо описывает мир, достигнутый путем переговоров, а не катастрофическую осаду. Этот контраст подчеркивает, как история и повествование часто сливаются, приспосабливая реальные события к культурным нарративам с течением времени.Важно
Исследования хеттских текстов предлагают убедительный взгляд в прошлое. Продолжая анализировать эти древние записи, исследователи составляют более широкое понимание политической и военной динамики позднего бронзового века. Независимо от того, была ли война такой, как ее описывает Гомер, эхо Трои сохраняется — как в глиняных табличках, так и в эпической поэзии.
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