Меняет историю человечества: кусок грунта оказался единственным в мире артефактом древних металлургов

Своеобразный кусок стекловидного грунта свидетельствует о том, что люди экспериментировали с выплавкой меди задолго до появления земледельческих обществ. Этот зеленовато-желтый кусок, возраст которого оценивается примерно в 10 800 лет, нашли на неолитической стоянке в Турции.

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Об этом пишет IFLScience.

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Общепринятым является мнение, что металлургия развивалась параллельно с гончарством, поскольку оба вида деятельности нуждались в специализированных печах. Ранее древнейшие подтвержденные свидетельства выплавки меди происходили из сербских поселений, таких как Беловоде и Плочник, датированных между 5350 и 4600 годами до н. э. Однако раскопки 2021 года в Гре Филла, расположенном в долине Верхнего Тигра, обнаружили загадочный стеклянный фрагмент, которому почти 11000 лет.

Анализ артефакта обнаружил рядом пепел и древесный уголь, что свидетельствует об очагах, которые могли использовать для приготовления пищи. Сначала исследователи рассматривали возможность того, что богатый медью грунт случайно расплавился.

Однако более детальное изучение указало на преднамеренное воздействие экстремальной температуры, достигавшей примерно 1000 °C. Структурные детали также указывали на быстрое охлаждение, в то время как углубления на одной стороне куска, похоже, соответствовали поверхностям печи или горна, намекая на контролируемый нагрев.

Несмотря на эти доказательства, отсутствие рядом печи или металлургических отходов, таких как шлак, не позволяет сделать окончательный вывод о том, что выплавка происходила. Единственная печь, найденная в Гре Филла, расположена в другом месте, и ее функция до сих пор не определена.

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Исследователи остаются осторожными, но отмечают, что капли меди на месте находки указывают на ранние эксперименты с обработкой металла, что является интригующим шагом в истории человеческих технологий.

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