Переписали историю: исследователи нашли древнейшие доказательства добычи металла в Польше (фото)

Исследуя артефакты лужицкой культуры, найденные в Польше, ученые обнаружили, что местная добыча руды началась еще в VIII-VII веке до нашей эры. Это открытие меняет представление об истории и развитии металлургии в регионе.

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Ученые обнаружили древнейшие подтвержденные доказательства добычи металлических руд и металлургии в Польше. Недавнее исследование свинцовых артефактов раннего железного века (800-500 гг. до н.э.) показало, что эти предметы изготовлены из металла, добытого на тысячу лет раньше, чем считалось, пишет Arkeonews.

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Ученые из Института археологии Ягеллонского университета провели исследование и обнаружили, что артефакты, найденные на кладбищах лужицкой культуры, изготовлены из сульфида свинца, добытого из месторождений Олькуша.

Эта находка устанавливает древнейший известный случай металлообработки, непосредственно связанный с местными источниками руды в Польше, предшествующий предыдущим оценкам почти на тысячелетие.

Эта находка устанавливает древнейший известный случай металлообработки Фото: R. Czech-Błońska

Отслеживание движения сырья уже давно является важным аспектом археологии. Хотя традиционные методы классификации остаются ценными, достижения в археометрии теперь позволяют исследователям точно определять геологические источники металлов.

Анализ изотопов свинца особенно полезен для выявления уникальных химических сигнатур в рудных залежах и этот подход помог реконструировать древние торговые пути и понять распространение металлургии в доисторической Европе.

В бронзовом и раннем железном веке спрос на такие металлы, как медь, олово и свинец, способствовал развитию разветвленных торговых сетей. До сих пор существовали данные, свидетельствующие о том, что Польша в основном полагалась на импортные металлы.

Однако результаты исследования указывают на то, что местная добыча руды началась еще в VIII-VII веке до нашей эры, а добыча свинца предшествовала выплавке меди в регионе. Исторические записи и предыдущие исследования подтверждали горнодобывающую деятельность в Олькуше в римский и средневековый периоды, но это открытие расширяет его историю до 1-го тысячелетия до нашей эры.

Доктор Кароль Дзенгелевский из Института археологии Ягеллонского университета отметил, что эти результаты противоречат давним предположениям о ранней металлообработке в Польше.

"Наше исследование демонстрирует, что добыча свинца на месторождениях Олькуша началась гораздо раньше, чем считалось, что является древнейшим прямым доказательством металлургии на основе руды в регионе", — пояснил ученый.

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Ученые планируют расширить свое исследование, проанализировав распространение металлургических материалов, в частности медных сплавов, от бронзового века до конца раннего железного века. Будущие исследования будут включать химический анализ шлаков от производства железа с использованием изотопов осмия и стронция для уточнения знаний о доисторических источниках металлов по всей Европе.

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