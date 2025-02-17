Переписали історію: дослідники знайшли найдавніші докази видобутку металу в Польщі (фото)

Досліджуючи артефакти лужицької культури, знайдені в Польщі, вчені виявили, що місцевий видобуток руди розпочався ще у VIII-VII столітті до нашої ери. Це відкриття змінює уявлення про історію та розвиток металургії в регіоні.

Related video

Учені виявили найдавніші підтверджені докази видобутку металевих руд і металургії в Польщі. Нещодавнє дослідження свинцевих артефактів раннього залізного віку (800-500 рр. до н.е.) показало, що ці предмети виготовлені з металу, видобутого на тисячу років раніше, ніж вважалося, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Учені з Інституту археології Ягеллонського університету провели дослідження та виявили, що артефакти, знайдені на кладовищах лужицької культури, виготовлені з сульфіду свинцю, видобутого з родовищ Олькуша.

Ця знахідка встановлює найдавніший відомий випадок металообробки, безпосередньо пов'язаний із місцевими джерелами руди в Польщі, що передує попереднім оцінкам майже на тисячоліття.

Ця знахідка встановлює найдавніший відомий випадок металообробки Фото: R. Czech-Błońska

Відстеження руху сировини вже давно є важливим аспектом археології. Хоча традиційні методи класифікації залишаються цінними, досягнення в археометрії тепер дозволяють дослідникам точно визначати геологічні джерела металів.

Аналіз ізотопів свинцю особливо корисний для виявлення унікальних хімічних сигнатур у рудних покладах й цей підхід допоміг реконструювати стародавні торгівельні шляхи та зрозуміти поширення металургії в доісторичній Європі.

У бронзовому та ранньому залізному віці попит на такі метали, як мідь, олово та свинець, сприяв розвитку розгалужених торгівельних мереж. Досі існували дані, які свідчили про те, що Польща здебільшого покладалася на імпортні метали.

Однак результати дослідження вказують на те, що місцевий видобуток руди розпочався ще у VIII-VII столітті до нашої ери, а видобуток свинцю передував виплавці міді в регіоні. Історичні записи та попередні дослідження підтверджували гірничодобувну діяльність в Олькуші в римський та середньовічний періоди, але це відкриття розширює його історію до 1-го тисячоліття до нашої ери.

Доктор Кароль Дзенґелевський з Інституту археології Ягеллонського університету зазначив, що ці результати суперечать давнім припущенням про ранню металообробку в Польщі.

"Наше дослідження демонструє, що видобуток свинцю на родовищах Олькуша почався набагато раніше, ніж вважалося, що є найдавнішим прямим доказом металургії на основі руди в регіоні", — пояснив вчений.

Важливо

Кращі за сучасні аналоги: археологи розкопали цікавий артефакт на півночі Туреччини

Учені планують розширити своє дослідження, проаналізувавши поширення металургійних матеріалів, зокрема мідних сплавів, від бронзового віку до кінця раннього залізного віку. Майбутні дослідження включатимуть хімічний аналіз шлаків від виробництва заліза з використанням ізотопів осмію і стронцію для уточнення знань про доісторичні джерела металів по всій Європі.

Раніше Фокус писав про гроші диявола — унікальні скарби, які дослідники виявили в Нідерландах.

А також ми розповідали про рідкісні артефакти, виявлені під час розкопок у Туреччині. Дослідники розкопали