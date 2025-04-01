Приносили в жертву девушек: археологи раскопали жуткие находки в гробницах бронзового века (фото)
С формированием ранних цивилизаций в Месопотамии и Анатолии начались глубокие изменения в социальной организации, экономике и культурных практиках. Одним из археологических памятников того времени является Башур Хаюк, древний могильник на востоке Турции.
Об этом пишет Arkeonews.
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Раскопки в Башур Хаюк, расположенном в провинции Сиирт, показывают, что это — крупное поселение в третьем тысячелетии до н. э. Археологи раскопали монументальные гробницы, принадлежавшие элите, наполненные оружием, украшениями и ценными подношениями. Эти находки демонстрируют четкое социальное разделение и свидетельствуют о том, что это место было центром регионального влияния с прочными связями с месопотамскими городами.
Недавние находки из Башур Хаюк противоречат традиционным предположениям о появлении царской власти в Месопотамии. Доказательства из этого места свидетельствуют о том, что иерархические структуры руководства, включая аристократию воинов, могли развиться раньше, чем считали ученые, особенно за пределами городских центров.
Похожим случаем является Арслантепе, расположенное на востоке Турции, где был обнаружен дворцовый комплекс, датированный примерно 3300 годом до н. э. Это сооружение, построенное в негородской среде, противоречит давнему мнению, что дворцовые здания появились только после того, как города стали доминирующими политическими центрами.
Кроме того, исследователи обнаружили то, что считается самой древней известной "царской гробницей" в Арслантепе, которая содержит металлическое оружие и изысканные украшения. Вокруг этой центральной могилы находятся второстепенные захоронения, которые интерпретируются как ритуальные жертвоприношения, что указывает на социальные сложности того времени.
Одно из самых впечатляющих открытий в Башур Хаюк — наличие человеческих жертвоприношений, практика, задокументированная в различных древних цивилизациях. Археологи нашли останки многих людей, похороненных рядом с элитными лицами, что указывает на ритуалы, предназначенные для укрепления властных структур даже после смерти. Биоархеологический анализ свидетельствует о том, что для жертвоприношений часто выбирали девушек подросткового возраста.
Богатство погребального инвентаря, найденного в Башур Хаюк, также указывает на увеличение разрыва между социальными классами в бронзовом веке. Элитные захоронения содержали бронзовое оружие, цилиндрические печати и изящные золотые и серебряные украшения, что свидетельствует об эксклюзивном доступе к ценным ресурсам и передовым ремеслам. Эти артефакты свидетельствуют о том, что неравенство не возникло внезапно, а развивалось постепенно, по мере того, как власть концентрировалась среди правящих групп, которые контролировали богатство и ресурсы.
Изучая это древнее кладбище, исследователи глубже понимают переход от эгалитарных сообществ к обществам, обозначенных жесткой иерархией. Расположенный между месопотамскими городами и анатолийскими племенными группами, Башур Хаюк сыграл решающую роль в распространении политических структур, технологического прогресса и культурных влияний.Важно
Ученые утверждают, что развитие ранних государств не зависело исключительно от городских центров, бюрократии и династических элит. Зато есть данные, свидетельствующие о том, что экстремальные социальные разделения могли возникнуть в меньших поселениях еще до того, как сформировались большие политические системы.
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