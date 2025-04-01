Приносили в жертву девушек: археологи раскопали жуткие находки в гробницах бронзового века (фото)

С формированием ранних цивилизаций в Месопотамии и Анатолии начались глубокие изменения в социальной организации, экономике и культурных практиках. Одним из археологических памятников того времени является Башур Хаюк, древний могильник на востоке Турции.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Раскопки в Башур Хаюк, расположенном в провинции Сиирт, показывают, что это — крупное поселение в третьем тысячелетии до н. э. Археологи раскопали монументальные гробницы, принадлежавшие элите, наполненные оружием, украшениями и ценными подношениями. Эти находки демонстрируют четкое социальное разделение и свидетельствуют о том, что это место было центром регионального влияния с прочными связями с месопотамскими городами.

Недавние находки из Башур Хаюк противоречат традиционным предположениям о появлении царской власти в Месопотамии. Доказательства из этого места свидетельствуют о том, что иерархические структуры руководства, включая аристократию воинов, могли развиться раньше, чем считали ученые, особенно за пределами городских центров.

Археологи раскопали монументальные гробницы, принадлежавшие элите, наполненные оружием, украшениями и ценными подношениями Фото: Başur Höyük Research Project/Cambridge Archaeological Journal 2025

Похожим случаем является Арслантепе, расположенное на востоке Турции, где был обнаружен дворцовый комплекс, датированный примерно 3300 годом до н. э. Это сооружение, построенное в негородской среде, противоречит давнему мнению, что дворцовые здания появились только после того, как города стали доминирующими политическими центрами.

Кроме того, исследователи обнаружили то, что считается самой древней известной "царской гробницей" в Арслантепе, которая содержит металлическое оружие и изысканные украшения. Вокруг этой центральной могилы находятся второстепенные захоронения, которые интерпретируются как ритуальные жертвоприношения, что указывает на социальные сложности того времени.

Одно из самых впечатляющих открытий в Башур Хаюк — наличие человеческих жертвоприношений, практика, задокументированная в различных древних цивилизациях. Археологи нашли останки многих людей, похороненных рядом с элитными лицами, что указывает на ритуалы, предназначенные для укрепления властных структур даже после смерти. Биоархеологический анализ свидетельствует о том, что для жертвоприношений часто выбирали девушек подросткового возраста.

Богатство погребального инвентаря, найденного в Башур Хаюк, так же указывает на увеличение разрыва между социальными классами в бронзовом веке Фото: Başur Höyük Research Project/Cambridge Archaeological Journal 2025

Богатство погребального инвентаря, найденного в Башур Хаюк, также указывает на увеличение разрыва между социальными классами в бронзовом веке. Элитные захоронения содержали бронзовое оружие, цилиндрические печати и изящные золотые и серебряные украшения, что свидетельствует об эксклюзивном доступе к ценным ресурсам и передовым ремеслам. Эти артефакты свидетельствуют о том, что неравенство не возникло внезапно, а развивалось постепенно, по мере того, как власть концентрировалась среди правящих групп, которые контролировали богатство и ресурсы.

Изучая это древнее кладбище, исследователи глубже понимают переход от эгалитарных сообществ к обществам, обозначенных жесткой иерархией. Расположенный между месопотамскими городами и анатолийскими племенными группами, Башур Хаюк сыграл решающую роль в распространении политических структур, технологического прогресса и культурных влияний.

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Ученые утверждают, что развитие ранних государств не зависело исключительно от городских центров, бюрократии и династических элит. Зато есть данные, свидетельствующие о том, что экстремальные социальные разделения могли возникнуть в меньших поселениях еще до того, как сформировались большие политические системы.

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