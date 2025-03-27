Первый среди фараонов: ученые узнали новые подробности о захоронении Тутанхамона

Ученые обнаружили, что первым фараоном, который должен был ожить после смерти, был Тутанхамон. Именно в его захоронении нашли свидетельства уникального ритуала, известного как "Пробуждение Осириса".

Related video

Артефакты, найденные в гробнице Тутанхамона, свидетельствуют о том, что он был первым правителем, который прошел особый погребальный ритуал, описанный в древнеегипетском тексте под названием "Книги подземного мира и неба". Эта церемония, получившая название "Пробуждение Осириса", должна была обеспечить умершему вечное существование после смерти, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученый Николас Браун исследовал набор из четырех позолоченных деревянных посохов, известных как эмблемы педж-аха, найденных в одной из секций гробницы. Эти предметы имеют сходство с иероглифом "res", который встречается в древнеегипетском тексте под названием "Книги подземного мира и неба".

По словам Брауна, в этом тексте описывается, как бог Гор использует символ "res", чтобы оживить мумию мертвого фараона, позволяя ему принять форму Осириса. Поскольку "Книги подземного мира и неба" появились лишь через несколько десятилетий после смерти Тутанхамона, предыдущие исследования не связывали эти посохи с церемонией "Пробуждения Осириса".

Однако Браун утверждает, что эта находка может быть древнейшим физическим доказательством обряда, предполагая, что он мог быть проведен специально для Тутанхамона, чтобы подтвердить его связь с традиционными египетскими божествами.

Такая необходимость возникла из-за действий отца Тутанхамона, Ахенатена, который стремился заменить древние политеистические традиции Египта на монотеистическую систему верований. Браун объясняет, что во время своего правления Тутанхамон руководил религиозной реставрацией, которая не только возродила практики поклонения, но и восстановила традиционные погребальные обычаи.

Египтолог Салима Имрам, поддерживает эту интерпретацию, отмечая, что уникальные методы, использованные при мумификации Тутанхамона, вероятно, усилили его отождествление с Осирисом. Одной из впечатляющих деталей является то, что бальзамировщики сохранили тело фараона необычным образом, в частности, расположив его мумифицированные останки так, что, возможно, символизировало обновление и божественную силу.

Дополнительным доказательством церемонии является наличие четырех небольших глиняных корыт, найденных возле головы саркофага Тутанхамона. Первоначально считалось, что это подставки для эмблем педж-аха, но Браун ставит под сомнение такую интерпретацию, утверждая, что их размеры делают их непригодными для этой функции.

Зато ученый предполагает, что корыта имели ритуальное назначение, возможно, в них хранились жидкие подношения, которые должны были помочь пробуждению фараона. Их размещение на тростниковой подстилке, материале, который обычно ассоциируется со священными жертвоприношениями, еще больше подтверждает эту идею. Кроме того, корыта состоят из нильского ила, который тесно ассоциировался с Осирисом и плодородием земли.

Важно

Нетипичная гробница: чем необычно захоронение фараона Шепсескафа

На основе этих находок Браун делает вывод, что эмблемы педж-аха могли служить символической командой для "пробуждения" фараона, работая в сочетании с корытами, содержащими ритуальные напитки. Он предполагает, что расположение предметов в погребальной камере Тутанхамона может быть физическим проявлением ритуала "Пробуждение Осириса", который должен был происходить вечно, чтобы обеспечить существование фараона в потустороннем мире.

Ранее Фокус писал о захоронении военачальника времен Рамзеса III, которое недавно обнаружили в Египте. Внутри ученые нашли многочисленные артефакты, которые свидетельствуют о высоком статусе погребенного.

Также мы рассказывали о Джирофтской культуре, которая 5 тысяч лет назад конкурировала с Месопотамией. Ученые обнаружили многочисленные артефакты этой цивилизации, которые свидетельствуют о ее влиянии и могуществе.