Нетипичная гробница: чем необычно захоронение фараона Шепсескафа

Польские археологи повторно исследовали гробницу Шепсескафа, фараона Четвертой династии. Его захоронение, обнаруженное в 1920-х годах, отличается от обычных царских захоронений той эпохи.

Related video

Археологи достигли значительного прогресса в изучении древнеегипетской гробницы, расположенной в некрополе Саккара близ Каира, Египет. Недавние исследования дали новые сведения о месте захоронения Шепсескафа, фараона Четвертой династии Египта времен Старого царства, пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Шепсескаф, который, как полагают, был сыном или братом Микерина, занял трон после смерти Микерина в 2503 году до н. э. Его правление длилось всего четыре года, однако выбор захоронения значительно отличался от его предшественников.

Вместо пирамиды его похоронили в большой мастабе, известной как Мастабат аль-Фир'аун, что означает "Лава фараона". Это сооружение, размером 99,6 метра в длину и 74,4 метра в ширину, содержит сеть подземных камер, включая прихожую и главную погребальную камеру.

Первоначально раскопанную в 1920-х годах, гробницу уже ранее разграбили и оставили после себя лишь фрагменты королевского саркофага. Команда Института средиземноморских и восточных культур Польской академии наук (IKŚiO PAN) в сотрудничестве с Министерством туризма и древностей Египта недавно провела дальнейшие исследования на этом месте.

Благодаря их работе удалось восстановить многочисленные фрагменты разрушенного саркофага, что позволило провести его частичную реконструкцию. Исследователи также использовали технологию 3D-сканирования для создания цифровой модели интерьера гробницы и применили геофизические методы для картографирования окружающих сооружений.

Важно

200-летняя путаница: ученые идентифицировали настоящие останки печально известного немецкого преступника (фото)

Эти находки проливают новый свет на погребальные практики Четвертой династии Египта, освещая уникальный отход Шепсескафа от традиционных захоронений в пирамидах. Текущие исследования в Саккаре продолжают предоставлять ценные знания об этом периоде египетской истории.

Ранее Фокус писал о странном сооружении, которое археологи обнаружили в Иудейской пустыне. Сначала исследователи считали что это гробница, однако потом их мнение изменилось.

Также мы рассказывали об акведуке, который археологи раскопали в Братиславе, Словакия. Это 100-метровое сооружение датируется II веком н. э.