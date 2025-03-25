200-летняя путаница: ученые идентифицировали настоящие останки печально известного немецкого преступника (фото)

В 1803 году в Майнце, Германия, казнили двух преступников, одним из которых был Иоганнес Бюклер, известный как Шиндерханнес. Впоследствии его останки приобрели для Гейдельбергского университета, где произошла ошибка, которую обнаружили недавно.

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Более двух веков два скелета немецких преступников, были частью анатомической коллекции, однако их принадлежность оставалась неопределенной. Недавний судебно-медицинский анализ наконец решил путаницу, идентифицировав останки печально известного Шиндерханнеса, пишет Phys.org.

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Иоганнеса Бюклера, широко известного как Шиндерханнес, и его сообщника Шварцера Йонаса казнили на гильотине в Майнце в 1803 году. Два года спустя Якоб Фиделис Акерманн, первый профессор анатомии в Гейдельбергском университете, приобрел их скелеты для научных целей.

Однако в начале XIX века, во времена преемника Аккермана Фридриха Тидемана, ошибка в каталогизации привела к неправильной атрибуции останков.

Теперь международная исследовательская группа под руководством доктора Сары Долл из Гейдельбергского университета и профессора доктора Вальтера Парсона из Медицинского университета Инсбрука исправила эту историческую ошибку.

Используя комбинацию изотопного анализа, радиологических изображений и секвенирования ДНК, исследователи определили, что скелет, который ранее считался принадлежащим Шварцеру Йонасу, на самом деле принадлежал Шиндерханнесу. Местонахождение настоящих останков Шварцера Йонаса остается неизвестным.

Местонахождение настоящих останков Шварцера Йонаса остается неизвестным. Фото: Stadtarchiv Mainz BPSP/3900 C

Доктор Долл предполагает, что его скелет мог быть утерян или похищен, предполагая, что он принадлежал Шиндерханнесу. Эта путаница, однако, непреднамеренно сохранила настоящий скелет знаменитого разбойника.

Генетический анализ позволил дополнительно реконструировать физические черты Шиндерханнеса. Исторические источники содержат противоречивые описания его внешности, но судебно-медицинская экспертиза прояснила детали.

"Данные свидетельствуют о том, что Шиндерханнес имел карие глаза, темные волосы и светлый цвет лица", — сказал профессор Парсон, который проводил анализ. Эти выводы способствуют как историческим исследованиям, так и будущим культурным интерпретациям.

В исследовании, в котором участвовали эксперты из Германии, Австрии, Швейцарии, Швеции, Португалии и США, также изучался химический состав костей, что дает представление о ранней жизни Шиндерханнеса.

Изотопный анализ предполагает, что он, возможно, провел годы своего детства в регионе Хунсрюк. Дополнительное сравнение митохондриальной ДНК по образцам живого потомка Шиндерханнеса подтвердило принадлежность скелета.

Окончательным подтверждением был анализ ДНК из ядер костей скелета. Используя новый метод, который можно исследовать почти 5 тысяч маркеров, ученые подтвердили родственную связь скелета Шиндерханнеса с его потомком.

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Несмотря на эти открытия, судьба скелета Шварцера Йонаса остается неопределенной. "Это открытие дает ответ на один вопрос, но оставляет открытым другой", — сказал доктор Долл.

В то время как идентифицированный скелет Шиндерханнеса был снят с публичного показа с целью консервации, его детальная копия доступна для посетителей в Анатомической коллекции Гейдельбергского университета.

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