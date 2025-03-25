200-річна плутанина: вчені ідентифікували справжні останки сумнозвісного німецького злочинця (фото)

У 1803 році в Майнці, Німеччина, стратили двох злочинців, одним з яких був Йоганнес Бюклер, відомий як Шиндерганнес. Згодом його останки придбали для Гейдельберзького університету, де сталася помилка, яку виявили нещодавно.

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Понад два століття два скелети німецьких злочинців, були частиною анатомічної колекції, проте їхня приналежність залишалася невизначеною. Нещодавній судово-медичний аналіз нарешті вирішив плутанину, ідентифікувавши останки сумнозвісного Шиндерганнеса, пише Phys.org.

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Йоганнеса Бюклера, широко відомого як Шиндерганнес, та його спільника Шварцера Йонаса стратили на гільйотині в Майнці у 1803 році. Два роки по тому Якоб Фіделіс Акерманн, перший професор анатомії в Гейдельберзькому університеті, придбав їхні скелети для наукових цілей.

Однак на початку XIX століття, за часів наступника Аккермана Фрідріха Тідемана, помилка в каталогізації призвела до неправильної атрибуції останків.

Тепер міжнародна дослідницька група під керівництвом доктора Сари Долл з Гейдельберзького університету та професора доктора Вальтера Парсона з Медичного університету Інсбрука виправила цю історичну помилку.

Використовуючи комбінацію ізотопного аналізу, радіологічних зображень та секвенування ДНК, дослідники визначили, що скелет, який раніше вважався належним Шварцеру Йонасу, насправді належав Шиндерганнесу. Місцезнаходження справжніх останків Шварцера Йонаса залишається невідомим.

Місцезнаходження справжніх останків Шварцера Йонаса залишається невідомим. Фото: Stadtarchiv Mainz BPSP/3900 C

Доктор Долл припускає, що його скелет могли загубити або викрасти, припускаючи, що він належав Шиндерганнесу. Ця плутанина, однак, ненавмисно зберегла справжній скелет знаменитого розбійника.

Генетичний аналіз дозволив додатково реконструювати фізичні риси Шиндерганнеса. Історичні джерела містять суперечливі описи його зовнішності, але судово-медична експертиза прояснила деталі.

"Дані свідчать про те, що Шиндерганнес мав карі очі, темне волосся і світлий колір обличчя", — сказав професор Парсон, який проводив аналіз. Ці висновки сприяють як історичним дослідженням, так і майбутнім культурним інтерпретаціям.

У дослідженні, в якому брали участь експерти з Німеччини, Австрії, Швейцарії, Швеції, Португалії та США, також вивчався хімічний склад кісток, що дає уявлення про раннє життя Шиндерганнеса.

Ізотопний аналіз припускає, що він, можливо, провів роки свого дитинства в регіоні Хунсрюк. Додаткове порівняння мітохондріальної ДНК за зразками живого нащадка Шиндерганнеса підтвердило належність скелета.

Остаточним підтвердженням був аналіз ДНК з ядер кісток скелета. Використовуючи новий метод, який можна дослідити майже 5 тисяч маркерів, вчені підтвердили родинний зв’язок скелета Шиндерганнеса з його нащадком.

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Попри ці відкриття, доля скелета Шварцера Йонаса залишається невизначеною. "Це відкриття дає відповідь на одне питання, але залишає відкритим інше", — сказав доктор Долл.

У той час як ідентифікований скелет Шиндерганнеса був знятий з публічного показу з метою консервації, його детальна копія доступна для відвідувачів в Анатомічній колекції Гейдельберзького університету.

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