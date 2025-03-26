Нетипова гробниця: чим незвичайне поховання фараона Шепсескафа
Польські археологи повторно дослідили гробницю Шепсескафа, фараона Четвертої династії. Його поховання, виявлене у 1920-х роках, відрізняється від звичайних царських поховань тієї епохи.
Археологи досягли значного прогресу у вивченні давньоєгипетської гробниці, розташованої в некрополі Саккара поблизу Каїра, Єгипет. Нещодавні дослідження дали нові відомості про місце поховання Шепсескафа, фараона Четвертої династії Єгипту часів Старого царства, пише Heritage Daily.
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Шепсескаф, який, як вважають, був сином або братом Мікерина, зайняв трон після смерті Мікерина у 2503 році до н. е. Його правління тривало лише чотири роки, проте вибір поховання значно відрізнявся від його попередників.
Замість піраміди його поховали у великій мастабі, відомій як Мастабат аль-Фір'аун, що означає "Лава фараона". Ця споруда, розміром 99,6 метра у довжину і 74,4 метра в ширину, містить мережу підземних камер, включаючи передпокій і головну поховальну камеру.
Спочатку розкопану у 1920-х роках, гробницю вже раніше розграбували і залишили після себе лише фрагменти королівського саркофага. Команда Інституту середземноморських і східних культур Польської академії наук (IKŚiO PAN) у співпраці з Міністерством туризму і старожитностей Єгипту нещодавно провела подальші дослідження на цьому місці.
Завдяки їхній роботі вдалося відновити численні фрагменти зруйнованого саркофага, що дозволило провести його часткову реконструкцію. Дослідники також використали технологію 3D-сканування для створення цифрової моделі інтер'єру гробниці та застосували геофізичні методи для картографування навколишніх споруд.Важливо
Ці знахідки проливають нове світло на поховальні практики Четвертої династії Єгипту, висвітлюючи унікальний відхід Шепсескафа від традиційних поховань у пірамідах. Поточні дослідження в Саккарі продовжують надавати цінні знання про цей період єгипетської історії.
Раніше Фокус писав про дивну споруду, яку археологи виявили в Юдейській пустелі. Спочатку дослідники вважали що це гробниця, проте потім їхня думка змінилася.
Також ми розповідали про акведук, який археологи розкопали у Братиславі, Словаччина. Ця 100-метрова споруда датується II століттям н. е.