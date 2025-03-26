Нетипова гробниця: чим незвичайне поховання фараона Шепсескафа

Польські археологи повторно дослідили гробницю Шепсескафа, фараона Четвертої династії. Його поховання, виявлене у 1920-х роках, відрізняється від звичайних царських поховань тієї епохи.

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Археологи досягли значного прогресу у вивченні давньоєгипетської гробниці, розташованої в некрополі Саккара поблизу Каїра, Єгипет. Нещодавні дослідження дали нові відомості про місце поховання Шепсескафа, фараона Четвертої династії Єгипту часів Старого царства, пише Heritage Daily.

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Шепсескаф, який, як вважають, був сином або братом Мікерина, зайняв трон після смерті Мікерина у 2503 році до н. е. Його правління тривало лише чотири роки, проте вибір поховання значно відрізнявся від його попередників.

Замість піраміди його поховали у великій мастабі, відомій як Мастабат аль-Фір'аун, що означає "Лава фараона". Ця споруда, розміром 99,6 метра у довжину і 74,4 метра в ширину, містить мережу підземних камер, включаючи передпокій і головну поховальну камеру.

Спочатку розкопану у 1920-х роках, гробницю вже раніше розграбували і залишили після себе лише фрагменти королівського саркофага. Команда Інституту середземноморських і східних культур Польської академії наук (IKŚiO PAN) у співпраці з Міністерством туризму і старожитностей Єгипту нещодавно провела подальші дослідження на цьому місці.

Завдяки їхній роботі вдалося відновити численні фрагменти зруйнованого саркофага, що дозволило провести його часткову реконструкцію. Дослідники також використали технологію 3D-сканування для створення цифрової моделі інтер'єру гробниці та застосували геофізичні методи для картографування навколишніх споруд.

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Ці знахідки проливають нове світло на поховальні практики Четвертої династії Єгипту, висвітлюючи унікальний відхід Шепсескафа від традиційних поховань у пірамідах. Поточні дослідження в Саккарі продовжують надавати цінні знання про цей період єгипетської історії.

Раніше Фокус писав про дивну споруду, яку археологи виявили в Юдейській пустелі. Спочатку дослідники вважали що це гробниця, проте потім їхня думка змінилася.

Також ми розповідали про акведук, який археологи розкопали у Братиславі, Словаччина. Ця 100-метрова споруда датується II століттям н. е.