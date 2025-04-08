Найден ли Ноев ковчег: ученые планируют разрыть курган, чтобы найти там главное судно из Библии (фото)

Ноев ковчег фигурирует в одной из самых известных историй из Библии, в которой говорится, что это судно спасло человечество и по паре животных во время древнего потопа. Исследователи годами искали доказательства существования библейского ковчега.

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Об этом пишет Daily Mail.

С первых дней существования христианства Ноев ковчег вдохновлял огромное количество людей, которые верили, что он действительно существовал и позволил Ною спасти жизнь на планете. Теперь ученые также считают, что обнаружили останки этого древнего деревянного судна — исследователи планируют раскопать курган в форме лодки в Турции, чтобы подтвердить свою теорию.

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Эксперты калифорнийской фирмы Noah's Ark Scans готовы раскопать формацию Дюрупинар, геологическую формацию в форме лодки длиной около 164 метров на востоке Турции. Сначала команда планирует провести отбор проб почвы на предмет следов древесины на месте, которая состоит из типа железной руды, известной как лимонит.

Исследователи также использовали излучение радиолокационные волны, пытаясь "рассмотреть" под землей и обнаружить признаки объекта в форме ковчега. По словам исследователя из Noah's Ark Scans Эндрю Джонса, это место находится в зоне активного земного потока с суровыми зимами, а потому защита этой области является для ученых приоритетом.

Ученые утверждают, что большая геологическая структура в форме лодки может быть останками Ноева ковчега Фото: Noah's Ark Scans

В течение следующих двух лет команда из турецкого университета планирует провести неразрушающие испытания, в том числе:

отбор проб почвы;

радиолокационное сканирование;

другие методы.

Все это позволит ученым определить, являются ли обнаруженные структуры действительно искусственными или просто естественными образованиями. После того как ученые соберут достаточно доказательств и разработают надлежащий план сохранения, им удастся рассмотреть возможность раскопок.

Отметим, что формация Дюрупинар давно привлекла исследователей тем, что ее форма и структура почти соответствуют описанию Ноева ковчега из Библии. Формация находится всего в 30 километрах к югу от горы Арарат, самой высокой вершины Турции и известна немногим менее столетия.

По словам ученых, сильные дожди и землетрясения обнажили формацию из окружающей грязи в мае 1948 года. С тех пор это место привлекает верующих в Ковчег, хотя интерес действительно растет после амбициозных усилий по сканированию.

На снимках формации Дюрупинар, по-видимому, видны размеры судна, включая то, что выглядит как прямоугольные внутренние полости Фото: Noah's Ark Scans

В рамках проекта ученые уже провели испытания 22 образцов почвы в формации Дюрупинар. Результаты показали, что внутри "формы лодки" обнаружен более низкий pH, более высокое содержание органических веществ и калия. По словам авторов исследования, эти изменения соответствуют гниению древесины.

Более того, ученые обнаружили, что внутри формации становится светлее и желтее осенью, что, возможно, вызвано человеческим творением. Радиолокационные методы уже выявили прямоугольные формы на глубине около 6,7 метра — это может указывать на то, что под землей скрыто судно, разделенное на внутренние секции.

Во время 7-го Международного симпозиума по горе Арарат и Ноеву Ковчегу в 2023 году группа представила новые доказательства в поддержку своей теории. Они взяли 30 образцов почвы и горных пород из формации Дюрупинар и отправили их в Стамбульский технический университет для анализа. Тесты показали, что почва содержит следы глиноподобных материалов, морских отложений и даже остатков морской жизни, такой как моллюски.

Ученые также датировали эти образцы — предполагается, что им от 3500 до 5000 лет. Это указывает на то, что формация Дюрупинар и прилегающая территория, вероятно, были покрыты водой в период времени, соответствующий библейскому рассказу.

Ранее Фокус писал о том, что исследователи подошли к разгадке тайны Ковчега: анализы ученых совпадают с Библией.