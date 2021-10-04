Совпали даже размеры. Ученые считают, что нашли знаменитый Ноев ковчег

Исследователи утверждают, что древняя конструкция находится под землей в 30 километрах от горы Арарат.

Американские и турецкие ученые утверждают, что у них есть доказательства того, что библейская реликвия находится под поверхностью участка Дурупинар в Турции, сообщает jpost.com

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В Ветхом завете сказано, что Ноев ковчег остановился на холмах горы Арарат, вулканического массива, состоящего из нескольких гор, который находится недалеко от восточной границы Турции. В 1959 году картограф Ильхан Дурупинар обнаружил след в форме лодки на одном из холмов в районе Догубеязит. Этот участок, который получил название Дурупинар и находится в 30 км от горы Арарат. Американские исследователи и турецкие ученые из проекта Noah's Ark Discovered Project говорят, что знаменитый Ноев ковчег находится под поверхностью Дурупинара.

[ + – ] Данные сканирования георадаром. Фото: Facebook

Все как в Библии

Используя 3D-сканирование георадара, исследователи утверждают, что они обнаружили конструкцию лодки под землей. По словам ученых, конструкция, обнаруженная при сканировании, соответствует размерам Ноева ковчега, описанным в Книге Бытия.

В Библии говорится, что Бог велел Ною построить ковчег и взять на борт "каждой твари по паре". В тексте также можно найти описание размеров ковчега: длина 300 локтей, ширина 50 локтей и высота 30 локтей. 1 локоть – это примерно 50 сантиметров.

[ + – ] Ученые из проекта Noah's Ark Discovered Project предполагают, что Ноев ковчег находится под поверхностью горной формации. Фото: Facebook

Ученые Эндрю Джонс и Фетхи Ахмет Юксель считают, что результаты сканирования указывают на рукотворный артефакт под поверхностью, который вполне может быть ковчегом. По словам ученых данные георадара показывают параллельные линии и угловые структуры на глубине от 2,5 до 6 метров.

"Эти параллельные линии и прямые углы под поверхностью — это то, чего вы не ожидаете увидеть в естественной геологической формации", — говорят ученые.

Не все согласны с предположением

С момента первоначального открытия следа в форме лодки на участке Дурупинар, ученые неоднократно подвергали сомнению утверждения, что именно здесь находится Ноев ковчег.

Например, геолог Лоренс Коллинз в 1996 году назвал эту формацию естественным горным образованием с необычной структурой. Министерство культуры Турции объявило этот участок национальным парком, но никаких официальных раскопок здесь не проводили.

Несмотря на то, что многие не верят, что здесь находится Ноев ковчег, ученые продолжают свои исследования с помощью георадара, чтобы убедить научный мир в том, что библейская реликвия покоится под поверхностью.