Збіглися навіть розміри. Учені вважають, що знайшли знаменитий Ковчег Ноя

Дослідники стверджують, що давня конструкція знаходиться під землею в 30 кілометрах від гори Арарат.

Американські та турецькі вчені стверджують, що в них є докази того, що біблійна реліквія знаходиться під поверхнею ділянки Дурупінар у Туреччині, повідомляє jpost.com.

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У Старому завіті сказано, що Ковчег Ноя зупинився на пагорбах гори Арарат, вулканічного масиву, що складається з декількох гір, який знаходиться недалеко від східного кордону Туреччини. У 1959 році картограф Ільхан Дурупінар знайшов слід у формі човна на одному з пагорбів у районі Догубеязит. Ця ділянка, яка отримала назву Дурупінар і знаходиться в 30 км від гори Арарат. Американські дослідники і турецькі вчені з проєкту Noah's Ark Discovered Project кажуть, що знаменитий Ковчег Ноя знаходиться під поверхнею Дурупінара.

[ + – ] Дані сканування георадаром. Фото: Facebook

Все як у Біблії

Використовуючи 3D-сканування георадара, дослідники стверджують, що вони знайшли конструкцію човна під землею. За словами вчених, конструкція, виявлена в процесі скануванні, відповідає розмірам Ковчега Ноя, описаного в Книзі Буття.

У Біблії говориться, що Бог велів Ною побудувати ковчег і взяти на борт "кожної тварі по парі". У тексті також можна знайти опис розмірів ковчега: довжина 300 ліктів, ширина 50 ліктів і висота 30 ліктів. 1 лікоть — це приблизно 50 сантиметрів.

[ + – ] Учені з проєкту Noah's Ark Discovered Project припускають, що Ковчег Ноя знаходиться під поверхнею гірської формації. Фото: Facebook

Учені Ендрю Джонс і Фетхі Ахмет Юксель вважають, що результати сканування вказують на рукотворний артефакт під поверхнею, який цілком може бути ковчегом. За словами вчених дані георадара показують паралельні лінії і кутові структури на глибині від 2,5 до 6 метрів.

"Ці паралельні лінії і прямі кути під поверхнею — це те, чого ви не очікуєте побачити в природній геологічній формації", — говорять вчені.

Не всі згодні з припущенням

З моменту первинного відкриття сліду у формі човна на ділянці Дурупінар, вчені неодноразово ставили під сумнів твердження, що саме тут знаходиться Ковчег Ноя.

Наприклад, геолог Лоренс Коллінз у 1996 році назвав цю формацію природним гірським утворенням із незвичайною структурою. Міністерство культури Туреччини оголосило цю ділянку національним парком, але жодних офіційних розкопок тут не проводили.

Незважаючи на те, що багато хто не вірить, що тут знаходиться Ковчег Ноя, вчені продовжують свої дослідження за допомогою георадара, щоб переконати науковий світ у тому, що біблійна реліквія покоїться під поверхнею.