Врачи были шокированы тем, что нашли в мочевом пузыре мужчины во время обследования (фото)

40-летний житель Турции обратился к врачам относительно проблем с катетером и мочеиспусканием, после чего его отправили на обследование. Именно тогда медики обнаружили шокирующую находку в мочевом пузыре мужчины.

Об этом сообщает британское издание Need to Know.

Журналисты пишут, что в Турции к врачам обратился 40-летний мужчина, который обратился из-за проблем с катетером. Он объяснил, что в детстве сделали операцию по увеличению мочевого пузыря и катетеризационную стому.

Мужчину отправили на диагностику, чтобы проверить причину его жалоб. Несмотря на то, что он не имел симптомов боли, лихорадки или инфекции, медики провели ультразвуковое исследование (УЗИ) и увиденное на снимках шокировало специалистов.

Обследование показало странные образования в мочевом пузыре мужчины (фото: needtoknow.co.uk)

Оказалось, что в мочевом пузыре мужчины были расположены гигантские камни в равных геометрических пропорциях. Из шести конкрементов один имел форму куба, а пять — в форме равносторонней пирамиды.

Мужчину немедленно положили в больницу, а затем провели успешную операцию. Во время вмешательства хирурги обнаружили, что длина стороны кубического камня имеет длину в 7 см со всех сторон, а ребра пирамиды были длиной 6 см, а общая масса камня составила более 2 кг.

Пирамидообразные образования имели грани размером в 6 см (фото: needtoknow.co.uk) Кубообразное образование имело длину стороны в 7 см (фото: needtoknow.co.uk)

Журналисты пишут, что впоследствии об этом случае в Турции писали профильные медицинские журналы, в которых было показано обнаруженные камни в мочевом пузыре мужчины. После оперативного вмешательства мужчина пробыл в медицинском учреждении 10 дней, повторный осмотр не выявил образования новых камней в мочевом пузыре.

