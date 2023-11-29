Необычная находка: врачи извлекли камень размером с апельсин из влагалища женщины (фото)

Даже опытные врачи изначально приняли его за образовавшийся в мочевом пузыре камень, но в действительности камень находился у женщины во влагалище, что является редким медицинских случаем.

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В Ливане команда врачей успешно удалила из влагалища женщины необычно большой камень размером с апельсин. 27-летняя пациентка, прикованная к постели из-за церебрального паралича и страдающая недержанием мочи, была доставлена в больницу с такими симптомами, как лихорадка, озноб, рвота и боли в животе, пишет The Independent.

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При обследовании было обнаружено, что у пациентки был значительный камень в тазу, что подтвердили рентгенография и компьютерная томография. Этот редкий вагинальный камень размером 9 на 10 сантиметров сначала был ошибочно диагностирован как камень в мочевом пузыре, что является обычной проблемой в таких случаях. Пациенты с церебральным параличом, длительное время прикованные к постели, особенно подвержены такому состоянию, поскольку длительная неподвижность может привести к скоплению мочи и ее кристаллизации во влагалище.

Рентгенограмма брюшной полости показывает кальцифицированное образование в области таза женщины Фото: Urology Case Reports

Для решения проблемы пациентке сначала назначили антибиотики широкого спектра действия. Затем под общей анестезией камень был раздроблен с помощью ультразвуковых волн, а затем извлечен с помощью эндоскопии в ходе трехчасовой процедуры. После успешного удаления пациентка была выписана с антибиотиками и рекомендацией регулярно проходить гинекологические осмотры для предотвращения подобных случаев в будущем.

Этот случай подчеркивает важность регулярных гинекологических осмотров, особенно для лежачих больных ДЦП, для выявления и эффективного лечения таких редких заболеваний.

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