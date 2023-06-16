Размером с лимон. Врачи успешно удалили самый большой в мире камень в почках

Мировой рекорд, на который никто не хочет претендовать — мужчине из Шри-Ланки удалось избавиться от камня в почках размером с лимон.

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Канистусу Кунге из Шри-Ланки удалили камень из почки размером 13,372 сантиметра, что стало отнюдь не тем мировым рекордом, которым можно с гордостью хвастаться. Этот камень весом 801 грамм претендует на звание самого большого камня в почках из когда-либо зарегистрированных. Деликатная процедура прошла в армейском госпитале Коломбо в Нарахенпите 1 июня, где опытные армейские врачи умело извлекли камень-рекордсмен, пишет IFLScience.

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Монументальное достижение по удалению такого огромного камня можно сравнить с получением спортсменом золотой медали и последующим поздравлением президента. Однако, в отличие от очаровательного 6-9-недельного котенка аналогичного веса, этот грозный камень вызывает скорее ужас, чем умиление.

Камни в почках, которые проявляются в виде твердых камнеподобных структур, образуются из-за накопления химических веществ в почках в процессе фильтрации. Эти камни могут состоять из различных веществ, в том числе оксалата кальция, мочевой кислоты, струвита и цистина. В первую очередь они поражают людей, страдающих от инфекций почек или мочевыводящих путей.

Симптомами камней в почках являются резкие, мучительные боли в спине, паху, боках и нижней части живота, сопровождающиеся появлением крови в моче. Кроме того, если камень в почке препятствует оттоку мочи, это может привести к сильным болям в животе и паху, создавая более значительный риск для здоровья пациента.

В то время как небольшие камни в почках могут пройти без обнаружения, более крупные, такие как самый большой в мире экземпляр, требуют хирургического вмешательства. Интересно, что ученые также практиковали нетрадиционный и развлекательный метод выведения камней из почек: 3D-модель почки, содержащая настоящие почечные камни, была подвергнута многократному катанию на американских горках. Удивительно, но камни, расположенные в верхних ходах, были успешно выбиты во время всех 20 поездок, в то время как камни, расположенные в нижних ходах, оказались более устойчивыми к движению.

Ранее Фокус писал об обнаружении критического фермента в развитии заболеваний почек. Это позволит разработать новые методы профилактики и лечения этого все более распространенного и потенциально смертельного заболевания.

Также Фокус писал о том, сколько из 78 органов действительно нужны человеку. Все знают, что аппендикс — пустая трата места, однако исследователи считают, что у нас немало других органов, без которых мы могли бы обойтись.