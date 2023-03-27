Обнаружен критический фермент в развитии заболеваний почек, - ученые

Исследователи обнаружили роль важнейшего фермента в метаболизме организма при развитии болезни почек, что позволяет разработать новые методы профилактики и лечения этого все более распространенного и потенциально смертельного заболевания.

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), болезни почек стали 10-й ведущей причиной смерти: в 2019 году от них умерли 1,3 миллиона человек, по сравнению с 813 000 в 2000 году. Раннее выявление и лечение могут замедлить или остановить прогрессирование болезни почек до почечной недостаточности, пишет New Atlas.

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Ученые из Университета Пенсильвании использовали метаболомику – изучение малых молекул в крови и моче – для выявления изменений в метаболитах в здоровых и больных почках мыши и человека. Метаболиты – это небольшие молекулы, образующиеся в процессе метаболизма, которые могут дать представление о состоянии здоровья человека. Это первый случай использования человеческих образцов в подобных исследованиях.

Исследование показало, что в случае диабетической болезни почек или болезни почек, вызванной высоким кровяным давлением, уровень NAD+ был значительно ниже в больных почках.

Никотинамидадениндинуклеотид (NAD+) – это кофермент, присутствующий во всех живых клетках, который регулирует метаболические пути, восстановление ДНК и функцию иммунных клеток. Он необходим для поддержания метаболического гомеостаза путем регулирования работы митохондрий, генераторов энергии клетки, и требуется клеткам для выработки энергии, необходимой для их метаболических функций. Без достаточного уровня NAD+ клеточный метаболизм был бы невозможен.

Для функционирования клеток канальцев почек требуется много энергии, которая вырабатывается митохондриями. Когда эти клетки повреждаются, начинается воспалительная реакция, которая приводит к заболеванию почек и накоплению жидкости, электролитов и отходов в организме. Ученые из Университета Пенсильвании обнаружили, что снижение уровня кофермента NAD+ является ключевой особенностью заболеваний почек человека. Команда также провела РНК-секвенирование образцов, обнаружив корреляцию между уровнем NAD+ и работой митохондриальных генов. Когда мышам давали предшественники NAD+ для повышения его уровня, митохондрии клеток канальцев были защищены от повреждения, что предотвращало развитие болезни почек. Исследователи надеются, что их исследование приведет к дальнейшему изучению роли метаболитов в развитии заболеваний почек и разработке новых методов профилактики и лечения.

Ранее Фокус писал о том, что ученые смогли производить лекарства с помощью отходов. Исследования грибков помогли превратить трудно перерабатываемые пластиковые отходы из Тихого океана в ключевые компоненты для производства фармацевтических препаратов.