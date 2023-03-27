Виявлено критичний фермент у розвитку захворювань нирок, — учені

Дослідники виявили роль найважливішого ферменту в метаболізмі організму при розвитку хвороби нирок, що дозволяє розробити нові методи профілактики та лікування цього все більш поширеного та потенційно смертельного захворювання.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), хвороби нирок стали 10-ю провідною причиною смерті: у 2019 році від них померло 1,3 мільйонів людей, порівняно з 813 000 у 2000 році. Раннє виявлення та лікування можуть уповільнити або зупинити прогресування хвороби нирок до ниркової недостатності, пише New Atlas.

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Вчені з Університету Пенсільванії використовували метаболоміку — вивчення малих молекул у крові та сечі — для виявлення змін у метаболітах у здорових та хворих нирках миші та людини. Метаболіти — це невеликі молекули, що утворюються у процесі метаболізму, які можуть дати уявлення про стан здоров'я людини. Це перший випадок використання людських зразків у подібних дослідженнях.

Дослідження показало, що в разі діабетичної хвороби нирок або хвороби нирок, викликаної високим кров'яним тиском, рівень NAD+ був значно нижчим у хворих на нирки.

Нікотинамідаденіндінуклеотид (NAD+) — це кофермент, присутній у всіх живих клітинах, який регулює метаболічні шляхи, відновлення ДНК та функцію імунних клітин. Він необхідний для підтримки метаболічного гомеостазу шляхом регулювання роботи мітохондрій, генераторів енергії клітини, і потрібний клітинам для вироблення енергії, необхідної для їх метаболічних функцій. Без достатнього рівня NAD+ клітинний метаболізм був би неможливим.

Для функціонування клітин канальців нирок потрібно багато енергії, що виробляється мітохондріями. Коли ці клітини пошкоджуються, починається запальна реакція, що призводить до захворювання нирок та накопичення рідини, електролітів та відходів в організмі. Науковці з Університету Пенсільванії виявили, що зниження рівня коферменту NAD+ є ключовою особливістю захворювань нирок людини. Команда також провела РНК-секвенування зразків, виявивши кореляцію між рівнем NAD+ та роботою мітохондріальних генів. Коли мишам давали попередники NAD+ підвищення його рівня, мітохондрії клітин канальців були захищені від ушкодження, що запобігало розвитку хвороби нирок. Дослідники сподіваються, що їх дослідження призведе до подальшого вивчення ролі метаболітів у розвитку захворювань нирок та розробці нових методів профілактики та лікування.

Раніше Фокус писав про те, що вчені змогли виробляти ліки за допомогою відходів. Дослідження грибків допомогли перетворити пластикові відходи з Тихого океану, що важко переробляються, на ключові компоненти для виробництва фармацевтичних препаратів.