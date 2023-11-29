Незвичайна знахідка: лікарі витягли камінь розміром із апельсин із піхви жінки (фото)

Навіть досвідчені лікарі спочатку сприйняли його за камінь, що утворився в сечовому міхурі, але насправді камінь був у жінки в піхві, що є рідкісним медичним випадком.

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У Лівані команда лікарів успішно видалила з піхви жінки незвично великий камінь розміром із апельсин. 27-річна пацієнтка, яка прикута до ліжка через церебральний параліч і страждає на нетримання сечі, була доставлена до лікарні з такими симптомами як лихоманка, озноб, блювота й біль у животі, пише The Independent.

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Під час обстеження було виявлено, що в пацієнтки був значний камінь у тазу, що підтвердили рентгенографія та комп'ютерна томографія. Цей рідкісний вагінальний камінь розміром 9 на 10 сантиметрів спочатку був помилково діагностований як камінь у сечовому міхурі, що є звичайною проблемою в таких випадках. Пацієнти з церебральним паралічем, тривалий час прикуті до ліжка, особливо схильні до такого стану, оскільки тривала нерухомість може призвести до скупчення сечі та її кристалізації в піхві.

Рентгенограма черевної порожнини показує кальцифіковане утворення в ділянці таза жінки Фото: Urology Case Reports

Для вирішення проблеми пацієнтці спочатку призначили антибіотики широкого спектра дії. Потім під загальною анестезією камінь був роздроблений за допомогою ультразвукових хвиль, а потім витягнутий за допомогою ендоскопії під час тригодинної процедури. Після успішного видалення пацієнтку виписали з антибіотиками та рекомендацією регулярно проходити гінекологічні огляди для запобігання подібних випадків у майбутньому.

Цей випадок підкреслює важливість регулярних гінекологічних оглядів, особливо для лежачих хворих на ДЦП, для виявлення й ефективного лікування таких рідкісних захворювань.

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