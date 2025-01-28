"Такого дива немає ніде": в Україні продають камінь за 800 тисяч гривень, в чому його цінність (фото)

Камінь було знайдено у Рівненській області під час копання бурштину. Він важить 5,5 кг.

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В Україні на платформі OLX продають каміння у формі хліба. Продавець оцінив його у 800 тисяч гривень. Про це свідчить оголошення на платформі.

"Камінь у формі хлібини, створено природою. Знайдений під час копання бурштину в Рівненській області. Викопав екскаватор десь на глибині 4-5 метрів без втручань, тільки помитий проточною водою. Оригінал. Ніхто не скаже хто бачив його, що це не хлібина, дана природою чи від Бога", — пише автор оголошення.

Він зазначає, що "хлібина" важить 5,5 кг, а на неї "дивилися київські експерти" і нібито припустили, що камінь ще застав Льодовиковий період.

"Дуже рідкісна знахідка. Як натуральна з печі хлібина, що зверху, що знизу, що збоку. Побачити наживо — це неймовірна краса. Розмір знахідки 17/21см,висота 10см. Такого дива природи немає ніде в світі", — йдеться в повідомленні.

До оголошення додаються світлини "хлібини". Зовні камінь дійсно нагадує борошняний виріб.

Попередньо автор оголошення вже продавав камінь, а коштував він пів мільйона гривень.

Нагадаємо, що російські окупанти продають "Артемівське шампанське", яке вони викрали під час розграбування Артемівського заводу шампанських вин під час боїв за Бахмут на Донеччині.

Також повідомлялося, що оголошення української волонтерки про збір на імпланти для поранених бійців Сил оборони. Жінка виставила у якості лоту для переможця серед донатерів себе.