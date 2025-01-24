"Догляну вашу дитину": пост волонтерки про збір на імпланти для поранених бійців зворушив мережі

Допис зібрав понад 2,8 тисячі реакцій, а ввечері 24 січня було оголошено двох переможців.

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Українські волонтери останнім часом зазначають, що кількість донатів від українців на підтримку Сил оборони суттєво зменшується. Тож вони вже вдаються до різних способів, аби привернути увагу громадян до зборів. Пост про збір коштів на імпланти для поранених бійців ЗСУ волонтерки Лесі Литвиненко зворушив мережі. Жінка запропонувала себе у якості винагороди за донати.

Для зборів донатів вона виставила два лоти — "дорослу дівчинку Лесю" і ляльку — бебі борн, яку їй подарувала знайома.

"Лот перший. Доросла дівчинка Леся. Ні, на органи не підходить. Пропонується в тимчасове користування на один день на ваш вибір. Що можна в цей день отримати:

Можу провести повноцінний курс по такмеду на рівень CLS для однієї людини, або групи до 5 осіб. Матеріали і тренажери принесу з собою. Сертифіката не буде, але знання будуть в повному обсязі;

можу дати Вам вихідний і доглянути дитину будь-якого віку, або хворого будь-якої складності. Або вигуляти будь-яку кількість тварин;

можу попрацювати водієм на своїй, або Вашій автівці. Мовчки, або розважаючи по дорозі байками на задану тематику;

можу попрацювати жилеткою в яку можна поплакати, або дівчинкою для биття ( без важких тілесних ушкоджень);

можу написати текст на задану тему обсягом до 20 000 знаків за умови, що це не вузькоспеціалізована тема, в якій я не розберусь і не політичні, або комерційні розбірки;

можу провести індивідуальний тренінг по догляду за паліативним пацієнтом. Всі хитрощі та тонкощі, включаючи навички користування медичною технікою;

будь-який варіант згідно моїх навичок і Вашої фантазії без криміналу", — написала волонтерка.

Вона розповіла, що переможця буде обрано рандомно — він отримає "лот Лесю", лялька бебі борн перепаде тому, хто зробить найбільший донат.

Пост жінки настільки розчулив мережі, що українці почали надсилати донати навіть коли "аукціон" було завершено. Допис зібрав понад 2,8 тисяч реакцій, а ввечері, 24 січня, було оголошено двох переможців.

"Загальними зусиллями вдалось зібрати 382 945 грн. За півтори доби це дуже хороша сума. Я дуже люблю писати про кількість поранених, яких змогли прооперувати на ці гроші. Але цього разу в нас є "нестандартні" рахунки. Тому підсумок буде трохи згодом", — написала Леся Литвиненко.

Нагадаємо, що 3 грудня парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка" закликала своїх підписників замість організації святкових застіль донатити на дрони для українських захисників.

Також повідомлялося, що у Києві спецслужби затримали директора Департаменту одного із найбільших банків України, який "донатив" на армію РФ.