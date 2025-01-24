"Посмотрю за вашим ребенком": пост волонтера о сборе на импланты для раненых бойцов растрогал сети

Сообщение собрало более 2,8 тысячи реакций, а вечером 24 января были объявлены два победителя.

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Украинские волонтеры в последнее время отмечают, что количество донатов от украинцев в поддержку Сил обороны существенно уменьшается. Поэтому они уже прибегают к различным способам, чтобы привлечь внимание граждан к сборам. Пост о сборе средств на импланты для раненых бойцов ВСУ волонтера Леси Литвиненко растрогал сети. Женщина предложила себя в качестве вознаграждения за донаты.

Для сборов донатов она выставила два лота — "взрослую девочку Лесю" и куклу — беби борн, которую ей подарила знакомая.

"Лот первый. Взрослая девочка Леся. Нет, на органы не подходит. Предлагается во временное пользование на один день на ваш выбор. Что можно в этот день получить:

Могу провести полноценный курс по такмеду на уровень CLS для одного человека, или группы до 5 человек. Материалы и тренажеры принесу с собой. Сертификата не будет, но знания будут в полном объеме;

могу дать Вам выходной и присмотреть ребенка любого возраста, или больного любой сложности. Или выгулять любое количество животных;

могу поработать водителем на своей или Вашей машине. Молча, или развлекая по дороге байками на заданную тематику;

могу поработать жилеткой в которую можно поплакать, или девочкой для битья (без тяжелых телесных повреждений);

могу написать текст на заданную тему объемом до 20 000 знаков при условии, что это не узкоспециализированная тема, в которой я не разберусь и не политические или коммерческие разборки;

могу провести индивидуальный тренинг по уходу за паллиативным пациентом. Все хитрости и тонкости, включая навыки пользования медицинской техникой;

любой вариант согласно моих навыков и Вашей фантазии без криминала", — написала волонтер.

Она рассказала, что победитель будет выбран рандомно — он получит "лот Лесю", кукла беби борн перепадет тому, кто сделает самый большой донат.

Пост женщины настолько растрогал сети, что украинцы начали присылать донаты даже когда "аукцион" был завершен. Сообщение собрало более 2,8 тысяч реакций, а вечером, 24 января, было объявлено двух победителей.

"Общими усилиями удалось собрать 382 945 грн. За полтора суток это очень хорошая сумма. Я очень люблю писать о количестве раненых, которых смогли прооперировать на эти деньги. Но на этот раз у нас есть "нестандартные" счета. Поэтому итог будет чуть позже", — написала Леся Литвиненко.

Напомним, что 3 декабря парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" призвала своих подписчиков вместо организации праздничных застолий донатить на дроны для украинских защитников.

Также сообщалось, что в Киеве спецслужбы задержали директора Департамента одного из крупнейших банков Украины, который "донатил" на армию РФ.