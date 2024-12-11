Окупанти виставили на аукціон викрадене із заводу в Бахмуті "Артемівське шампанське" (фото)

Аукціон незабаром буде завершено, та поки що охочих придбати крадене ігристе вино, небагато. Не факт, що й сам автор оголошення живий.

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Російські окупанти продають "Артемівське шампанське", яке вони викрали під час розграбування Артемівського заводу шампанських вин під час боїв за Бахмут на Донеччині. Такий лот виставили на сайті "Auction.ru".

Оголошення про продаж українського шампанського з'явилося на сайті 30 квітня 2024 року. Пляшку ігристого вина окупанти оцінили в 30 тисяч рублів (11,666 грн).

16 грудня аукціон має бути завершено, але за ці пів року не знайшлося жодного охочого придбати крадене шампанське. Переглянули оголошення усього 90 осіб.

Із оголошення відомо, що його розмістив користувач із Ростовської області.

Також видно, що автор оголошення востаннє був на сайті у квітні 2024 року, це може вказувати на те, що його вже немає серед живих, тож він не зможе відправити алкоголь переможцеві аукціону, якщо такий знайдеться.

Нагадаємо, що 6 березня 2023 року повідомлялося, що бійці ПВК "Вагнер" вантажівками вивезли продукцію з цехів "Артемівського заводу шампанських вин". Крадене тоді ще живий очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вирішив цинічно презентувати українським жінкам до 8 березня.

Також 5 березня повідомлялося, що "вагнерівці" в Бахмуті досягли мети і виснажили ЗСУ. Їм вдалося просунутися до центру міста зі сходу та півночі, оскільки підрозділи ЗСУ відступили на захід від річки Бахмутка, яка протікає через місто.