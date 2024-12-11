Аукцион вскоре будет завершен, но пока что желающих приобрести краденое игристое вино, немного. Не факт, что и сам автор объявления жив.

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Российские оккупанты продают "Артемовское шампанское", которое они похитили во время разграбления Артемовского завода шампанских вин во время боев за Бахмут в Донецкой области. Такой лот выставили на сайте "Auction.ru".

Объявление о продаже украинского шампанского появилось на сайте 30 апреля 2024 года. Бутылку игристого вина оккупанты оценили в 30 тысяч рублей (11,666 грн).

16 декабря аукцион должен быть завершен, но за эти полгода не нашлось ни одного желающего приобрести краденое шампанское. Просмотрели объявления всего 90 человек.

Из объявления известно, что его разместил пользователь из Ростовской области.

Также видно, что автор объявления в последний раз был на сайте в апреле 2024 года, это может указывать на то, что его нет в живых, и он не сможет отправить алкоголь победителю аукциона, если таков найдется.

Напомним, что 6 марта 2023 года сообщалось, что бойцы ЧВК "Вагнер" грузовиками вывезли продукцию из цехов "Артемовского завода шампанских вин". Краденое тогда еще живой глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин решил цинично презентовать украинским женщинам к 8 марта.

Также 5 марта сообщалось, что "вагнеровцы" в Бахмуте достигли цели и истощили ВСУ. Им удалось продвинуться к центру города с востока и севера, поскольку подразделения ВСУ отступили на запад от реки Бахмутка, которая протекает через город.