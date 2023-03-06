Верх цинизма: Пригожин "подарил" украинкам украденное в Бахмуте игристое вино (видео)

Бойцы ЧВК "Вагнер" грузовиками вывезли продукцию из цехов "Артемовского завода шампанских вин".

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Российские оккупанты продолжают мародерить на территории Украины. Так, "вагнеровцы" в захваченной части в районе города Бахмут Донецкой области обворовали "Артемовский завод шампанских вин". Украденное глава ЧВК "Вагнер" решил цинично презентовать украинским женщинам до 8 марта. Видео выложили в телеграм-канале, связанном с ЧВК "Вагнер".

На обнародованных кадрах Пригожин держит коробку якобы с игристым вином и, "вооружившись" маркером, пишет поздравление женщинам Украины.

"Украинским женщинам от ЧВК "Вагнер" с 8 Марта", — написал он.

Далее украденное в коробках грузят в грузовик и вывозят в неизвестном направлении.

"Все, отправляем", — комментирует Пригожин.

Российские "вагнеровцы" в Бахмуте достигли цели и истощили ВСУ, говорится в публикации WSJ за 5 марта. Им удалось продвинуться в центр города с востока и севера, поскольку подразделения ВСУ отступили к западу от реки Бахмутка, протекающей через город. Украина понесла большие потери в течение 8 месяцев боев за Бахмут, потеряв часть войск, необходимых для проведения весеннего наступления, уверяют западные журналисты.

Город Бахмут Донецкой области имеет больше символическое, чем оперативное значение. Такую оценку дал министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Иорданию 6 марта. Глава Пентагона уверен, что "падение Бахмута необязательно означает изменение хода военных действий военными РФ".