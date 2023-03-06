Верх цинізму: Пригожин "подарував" українкам вкрадене в Бахмуті ігристе вино (відео)

Бійці ПВК "Вагнер" вантажівками вивезли продукцію з цехів "Артемівського заводу шампанських вин".

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Російські окупанти продовжують мародерити на території України. Так, "вагнерівці" в захопленій частині в районі міста Бахмут на Донеччині обікрали "Артемівський завод шампанських вин". Крадене очільник ПВК "Вагнер" вирішив цинічно презентувати українським жінкам до 8 березня. Відео виклали в телеграм-каналі, пов'язаному з ПВК "Вагнер".

На оприлюднених кадрах Пригожин тримає коробку нібито з ігристим вином і, "озброївшись" маркером, пише вітання жінкам України.

"Українським жінкам від ПВК "Вагнер" з 8 Березня", — написав він.

Далі вкрадене в коробках вантажать у вантажівку і вивозять у невідомому напрямку.

"Все, відправляємо", — коментує Пригожин.

Російські "вагнерівці" в Бахмуті досягли мети і виснажили ЗСУ, йдеться у публікації WSJ за 5 березня. Їм вдалося просунутися до центру міста зі сходу та півночі, оскільки підрозділи ЗСУ відступили на захід від річки Бахмутка, яка протікає через місто. Україна зазнала великих втрат протягом 8 місяців боїв за Бахмут, втративши частину військ, необхідних для проведення весняного наступу, запевняють західні журналісти.

Місто Бахмут Донецької області має більше символічне, ніж оперативне значення. Таку оцінку дав міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Йорданії 6 березня. Глава Пентагону впевнений, що "падіння Бахмута необов'язково означає зміну ходу бойових дій військовими РФ".