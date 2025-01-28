"Такого чуда нет нигде": в Украине продают камень за 800 тысяч гривен, в чем его ценность (фото)

Камень был найден в Ровенской области во время копания янтаря. Он весит 5,5 кг.

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В Украине на платформе OLX продают камни в форме хлеба. Продавец оценил его в 800 тысяч гривен. Об этом свидетельствует объявление на платформе.

"Камень в форме хлеба, созданный природой. Найден во время копания янтаря в Ровенской области. Выкопал экскаватор где-то на глубине 4-5 метров без вмешательств, только помытый проточной водой. Оригинал. Никто не скажет кто видел его, что это не хлеб, данный природой или от Бога", — пишет автор объявления.

Он отмечает, что "хлеб" весит 5,5 кг, а на него "смотрели киевские эксперты" и якобы предположили, что камень еще застал Ледниковый период.

"Очень редкая находка. Как натуральный из печи хлеб, что сверху, что снизу, что сбоку. Увидеть вживую — это невероятная красота. Размер находки 17/21см, высота 10см. Такого чуда природы нет нигде в мире", — говорится в сообщении.

К объявлению прилагаются фотографии "хлеба". Внешне камень действительно напоминает мучное изделие.

Предварительно автор объявления уже продавал камень, а стоил он полмиллиона гривен.

Напомним, что российские оккупанты продают "Артемовское шампанское", которое они похитили во время разграбления Артемовского завода шампанских вин во время боев за Бахмут в Донецкой области.

Также сообщалось, что объявление украинского волонтера о сборе на импланты для раненых бойцов Сил обороны. Женщина выставила в качестве лота для победителя среди донатеров себя.