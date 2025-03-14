Рідкісний і трудомісткий процес: скільки часу потрібно для формування скам'янілості (відео)

Учені розкрили секрет скам'яніння — дослідження показало, що мозок жаби "застигає" протягом 2 років.

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За 4,5 мільярда років Земля встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них процвітають досі, але інші — давно вимерли. Про останні нам відомо лише зі скам'янілостей, які вчені раз у раз знаходять по всій земній кулі, пише IFLScience.

Але скільки часу насправді потрібно для скам'яніння і які умови потрібні для цього процесу?

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Що таке скам'янілість?

Слово "скам'янілість" походить від латинського fossilis, що означає "викопаний", і це доречне посилання до цих рідкісних останків, які ми знаходимо в землі. Дослідники зазначають, що скам'янілості не обов'язково мають бути кістками, наприклад, це можуть бути сліди викопних тварин, збережені залишки рослин, а часом і скам'янілі фекалії та блювота.

Для розкладання кістки тварини потрібно кілька років, але якщо вона помирає за особливих обставин, її останки можуть бути заповнені мінералами, що зберігаються в навколишньому середовищі. Цей процес відомий як пермінеалізація.

За словами старшого співробітника відділу хребетних, антропології та палеобіології Музею природної історії в Лондоні, доктора Сюзанни Мейдмент, процес скам'яніння — рідкісний процес. У тварин є шкіра, м'які тканини й пір'я — як правило, потрібен абсолютно унікальний набір умов поховання, часто дуже швидке поховання.

Якщо тварина помирає на відкритій місцевості, хижаки та стерв'ятники, ймовірно, розтягнуть її тіло на величезну територію. Однак для процесу скам'яніння необхідні певні умови. За словами дослідників, хороший спосіб зберегти тіло тварини — поховати його. Саме тому більшість скам'янілостей, які вчені можуть виявити, після смерті потрапляли в озера або були завалені піщаними дюнами.

Процес скам'яніння Фото: Wikimedia Commons

Коли починається процес скам'яніння?

За словами дослідників, сам процес скам'яніння може зайняти від кількох днів до мільйонів років. Його тривалість залежить від того, як швидко багаті на мінерали ґрунтові води просочаться в кістки, але вчені також виявили деякі умови, що здатні прискорити або сповільнити процес.

У 2017 році вчені вивчили вплив мікробних матів на розкладання африканських карликових жаб. Загалом дослідження тривало три роки та засвідчило, що теля жаб швидко ховалися під час розкладання в мікробних матах, створюючи свого роду саркофаг, який означав, що м'які тканини залишалися недоторканими протягом багатьох років.

Жаби також продемонстрували мінералізацію протягом 540 днів або 1,5 року, що було особливо помітно в мозку і шкірі, створюючи останки, схожі на викопні, за відносно короткий проміжок часу. У результаті вчені дійшли висновку, що мікробні мати можуть відігравати значну роль у швидкому скам'янінні — по суті, мінералізація тканин тварини може відбутися за кілька років.

Скільки часу потрібно для формування скам'янілості?

За словами Мейдмент, процес скам'яніння може відбутися всього за кілька років, а зовсім не мільйони років. Але мозок, схожий на скам'янілість, не робить скам'янілість скам'янілістю. Щоб вважатися справжньою скам'янілістю, останки, що збереглися, зазвичай мають бути старшими за 10 000 років.

Дослідники зазначають, що це число — радше семантична деталь, а не певний момент, у який процес скам'яніння завершується. З іншого боку, це корисний спосіб відрізнити старі, добре збережені рештки від того, що музей може вважати скам'янілістю.

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