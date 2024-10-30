Щось нове для науки: дивний золотий скелет віком 450 млн років вразив учених (фото)

Дослідники зізнаються, що раніше не зустрічали нічого подібного — їм вдалося відкрити абсолютно новий вид.

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Більшість скам'янілостей, виявлених вченими, зберігаються в осадових породах, де шари мінералів покривають організми й протягом століть перетворюють їх на камінь. Але приголомшливі золоті скам'янілості, виявлені нещодавно в штаті Нью-Йорк, трохи відрізняються, пише Science Alert.

За словами палеобіолога та Оксфордського університету Люка Перрі, нещодавно виявлені останки повільно замінювалися металом, відомим як залізний колчедан, або "золото дурнів", що забезпечило їм збереження на 450 мільйонів років.

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Дивовижний золотистий колір не єдина особливість останків, ці скам'янілості також неймовірно добре збереглися. Але навіть це ще не все. Дослідники також виявили, що нещодавно виявлені останки належать невідомому раніше науці виду.

Художня реконструкція L. edgecombei Фото: Xiaodong Wang

Новий вид було названо Lomankus edgecombei, і він являє собою морську тварину, що належить до вимерлого класу членистоногих із великими хапальними руками, розташованими в передній частині тіла — Megacheirans.

Зазначимо, що процес скам'яніння може бути досить грубим для вихідного матеріалу. Часто цей процес піддає останки тиску, нагріванню або поєднанню того й іншого, що призводить до деформації анатомії. У результаті вченим часто складно розглянути риси тварини в трьох вимірах.

У новому дослідженні Перрі з колегами вивчили викопний пласт, що містить скам'янілості низки стародавніх трилобітів, тіла яких з часом перетворилися на "золото дурнів". Дослідники вважають, що тварини були живцем поховані у величезних відвалах осаду, які переносили явища, відомі як турбідитні потоки. Це створило абсолютно особливий набір умов, які дозволили стародавнім членистоногим піритизуватися зовні всередину.

Деякі з крихітних скам'янілостей, золотисто-жовтих, що випливають із відкладень Лагерштетте Фото: Current Biology

У результаті скам'янілості нового виду винятково добре збереглися і їх легко вивчити в трьох вимірах — це дає вченим нове уявлення про анатомію мегахейранів. Дослідники зазначають, що ці крихітні істоти особливо цікаві тим, що жили за часів, коли мегахейрани були в занепаді. Зазначимо, що в кембрії цей клас істот був численним і поширеним, але здебільшого вимер до початку ордовицького періоду, між 485 і 443 мільйонами років тому.

Простими словами, знайдені скам'янілості L. Edgecombei, ймовірно, належать одному з останніх видів Megacheiran, що вижили на Землі. Команді також вдалося вивчити анатомію нового виду і вона вказує на те, що придатки на головах членистоногих, схоже. Перетворилися на антени, клешні та ікла, які сьогодні можна помітити у комах, ракоподібних і павукоподібних.

Анатомія голови L. edgecombei, виявлена за допомогою мікрокомп'ютерної томографії Фото: Current Biology

Перрі зазначає, що сьогодні членистоногі є однією з найрізноманітніших груп тварин на Землі. Передбачається, що частина цього успіху криється в тому, що їхні голови та придатки пристосувалися до різних викликів.

Нові скам'янілості також вказують на те, що хапальні кінцівки, які є і в інших видів Megacheirans, зменшилися і змінили форму, що вказує на зміну функції. Учені виявили, що кіготь, який використовується для хапання в інших видів, набагато менший. Водночас три довгих, схожих на батіг придатка, відомих як джгутики, набагато довші. У нового виду також були відсутні очі, що вказує на те, що вони використовували кінцівки для орієнтації в просторі, а не захоплення здобичі.

Раніше Фокус писав про те, що золото дурнів прискорює глобальне потепління в деяких регіонах Землі.