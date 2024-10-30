Что-то новое для науки: странный золотой скелет возрастом 450 млн лет поразил ученых (фото)

Исследователи признаются, что ранее не встречали ничего подобного — им удалось открыть совершенно новый вид.

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Большинство окаменелостей, обнаруженных учеными, сохраняются в осадочных породах, где слои минералов покрывают организм и в течение веков превращают их в камень. Но потрясающие золотые окаменелости, обнаруженные недавно в штате Нью-Йорк, немного отличаются, пишет Science Alert.

По словам палеобиолога и Оксфордского университета Люка Перри, недавно обнаруженные останки медленно заменялись металлом, известным как железный колчедан, или "золото дураков", что обеспечило им сохранность на 450 миллионов лет.

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Удивительный золотистый цвет не единственная особенность останков, эти окаменелости также невероятно хорошо сохранились. Но даже это еще не все. Исследователи также обнаружили, что недавно обнаруженные останки принадлежат неизвестному ранее науке виду.

Художественная реконструкция L. edgecombei Фото: Xiaodong Wang

Новый вид был назван Lomankus edgecombei и представляет собой морское животное, принадлежащее к вымершему классу членистоногих с большими хватательными руками, расположенными в передней части тела — Megacheirans.

Отметим, что процесс окаменения может быть довольно грубым для исходного материала. Часто этот процесс подвергает останки давлению, нагреванию или сочетанию того и другого, что приводит к деформации анатомии. В результате, ученым часто сложно рассмотреть черты животного в трех измерениях.

В новом исследовании Перри с коллегами изучили ископаемый пласт, содержащий окаменелости рядя древних трилобитов, тела которых со временем превратились в "золото дураков". Исследователи полагают, что животные были заживо захоронены в огромных отвалах осадка, переносимыми явлениями, известными как турбидитные потоки. Это создало совершенно особый набор условий, которые позволили древним членистоногим пиритизироваться снаружи внутрь.

Некоторые из крошечных окаменелостей, золотисто-желтых, выплывающих из отложений Лагерштетте Фото: Current Biology

В результате окаменелости нового вида исключительно хорошо сохранились и их легко изучить в трех измерениях — это дает ученым новое представление об анатомии мегахейранов. Исследователи отмечают, что эти крохотные существа особенно любопытны тем, что жили о времена, когда мегахейраны были в упадке. Отметим, что в кембрии этот класс существ был многочисленным и распространенным, но в большинстве своем вымер к началу ордовикского периода, между 485 и 443 миллионами лет назад.

Простыми словами, найденные окаменелости L. Edgecombei, вероятно, принадлежат одному из последних выживших видов Megacheiran на Земле. Команде также удалось изучить анатомию нового вида и она указывает на то, что придатки на головах членистоногих, похоже. Превратились в антенны, клешни и клыки, которые сегодня можно заметить у насекомых, ракообразных и паукообразных.

Анатомия головы L. edgecombei, выявленная с помощью микрокомпьютерной томографии Фото: Current Biology

Перри отмечает, что сегодня членистоногие являются одной из самых разнообразных групп животных на Земле. Предполагается, что часть этого успеха кроется в том, что их головы и придатки приспособились к различны вызовам.

Новые окаменелости также указывают на то, что хватательные конечности, которые есть и у других видов Megacheirans, уменьшились и изменили форму, что указывает на изменение функции. Ученые обнаружили, что коготь, используемый для хватания у других видов, намного меньше. В то же время три длинных, похожих на кнут придатка, известных как жгутики, намного длиннее. У нового вида также отсутствовали глаза, что указывает на то, что они использовали конечности для ориентации в пространстве, а не захвата добычи.

Ранее Фокус писал о том, что золото дураков ускоряет глобальное потепление в некоторых регионах Земли.