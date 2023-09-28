Последняя трапеза. Ученые поняли, чем питались древние трилобиты, жившие на Земле 465 млн лет назад
Исследователям удалось разгадать эту тайну рациона древних морских членистоногих, бороздивших просторы океана в течение 250 миллионов лет.
В течение примерно 250 миллионов лет более 20 000 видов трилобитов носились по морскому дну земных океанов. Однако несмотря на огромное количество этих разнообразных членистоногих в записях окаменелостей, исследователям до сих пор немного известно об их базовой биологии, например, рационе трилобитов, пишет Science Alert.
До этого момента о диете древних членистоногих ученые могли судить лишь по косвенным признакам. Однако на этот раз ученым удалось обнаружить хорошо сохранившуюся окаменелость трилобита Bohemolichas incola с мелкими трехмерными деталями в обрамлении каменистых мешков, называемых Rokycany Balls. Однако самым удивительным оказалось то, что внутри ошеломляющей пищеварительной системы этого древнего существа сохранилась его последняя трапеза — в результате ученые смогли досконально изучить рацион трилобитов.
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По словам палеонтолога Петра Крафта из Карлова университета в Чехии, они с коллегами изучили содержимое пищеварительной системы трилобита и обнаружили в нем множество плотно упакованных фрагментов панциря. Некоторые и осколков были настолько велики, что исследователи смогли определить, кому они принадлежат.
Результаты анализа показали, что все эти кусочки добычи трилобитов принадлежат донным беспозвоночным, обитавшим на дне моря. При этом наиболее распространенными фрагментами стали раковины остракодов — небольших ракообразных, похожих на креветок. К слову, некоторые из и родственников до сих пор бороздят просторы океана. Кроме того, ученые узнали, что трилобиты также пожирали гиолитовых улиток, давно вымерших морских звезд и родственников морских ежей, стилофоров, а также других животных с тонким панцирем, которые, вероятно, представляли собой двустворчатых моллюсков.
Команда также не выявила признаков растворения в пищеварительной системе, а потому предположила, что пищеварительная система трилобитов не была кислой, а скорее нейтральной или щелочной по всей длине. К слову, по тому же принципу пищу переваривают ракообразные и пауки.
Авторы исследования отмечают, неизбирательные пищевые привычки трилобитов свидетельствуют о том, что они преимущественно представляли собой оппортунистических падальщиков. Фактически их рацион состоял из мертвых и живых животных, которые либо достаточно разложились, либо были слишком мелкими, чтобы проглотить их целиком.
Чтобы расти, членистоногим необходимо менять свой панцирный экзоскелет, то есть линять. Ученые изучили окаменелость и пришли к выводу, что этот трилобит перед смертью, вероятно, собирался скинуть экзоскелет, но не успел.
Ранее Фокус писал о том, что древние трилобиты имели хрустальные глаза, и они до сих пор остаются загадкой.